الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 ؟

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن طريقة الحصول على رقم جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يتم توفير أرقام الجلوس على الموقع الرسمى للوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فور إعلان أرقام الجلوس في المدارس سوف يتم إصدار بيان رسمي بذلك، مؤكدة أنه لا بد من طباعة رقم الجلوس وعدم الاكتفاء فقط بأن تعمله من موقع الوزارة ولابد من استلامه من المدرسة.

أقرا ايضًا

txt

نائب المصريين بالخارج: مصر تبذل جهودًا غير مسبوقة لدعم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

 وقالت مصادر بوزراة التربية والتعليم، إن الأسئلة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيدات ومتدرجة من حيث الصعوبة، بحيث تفرز مستوى الطلاب.

وأضافت المصادر، أن كل امتحان يتضمن جزئيات سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى أسئلة متوسطة تحتاج إلى تفكير ومجموعة من الأسئلة للطالب المتفوق، بحيث تحدد مستوى الطلاب بشكل عام مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الطلاب لن يجدوا صعوبة فى التعامل مع الأسئلة بل ستكون فى مستويات متوسطة وتفرز المستويات المختلفة التى تبدأ بالمستويات البسيطة والعليا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

- يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

الثانوية العامة أرقام جلوس الثانوية أرقام جلوس التعليم أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الغربية

مواد متعلقة

"الشاباك": فقدنا 10 من عناصرنا وفشلنا فى تحقيق الأمن داخل إسرائيل فى 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل| خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بلينكن يتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولى.. أسرار التحول الأمريكى ضد إسرائيل

مصرع وإصابة 14 في تصادم عدة سيارات أمام جامعة حلوان (صور)

صديق على "فيس بوك" يقود زوجة للوقوف أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى