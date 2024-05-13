كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 ؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن طريقة الحصول على رقم جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يتم توفير أرقام الجلوس على الموقع الرسمى للوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فور إعلان أرقام الجلوس في المدارس سوف يتم إصدار بيان رسمي بذلك، مؤكدة أنه لا بد من طباعة رقم الجلوس وعدم الاكتفاء فقط بأن تعمله من موقع الوزارة ولابد من استلامه من المدرسة.

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طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وقالت مصادر بوزراة التربية والتعليم، إن الأسئلة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيدات ومتدرجة من حيث الصعوبة، بحيث تفرز مستوى الطلاب.

وأضافت المصادر، أن كل امتحان يتضمن جزئيات سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى أسئلة متوسطة تحتاج إلى تفكير ومجموعة من الأسئلة للطالب المتفوق، بحيث تحدد مستوى الطلاب بشكل عام مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الطلاب لن يجدوا صعوبة فى التعامل مع الأسئلة بل ستكون فى مستويات متوسطة وتفرز المستويات المختلفة التى تبدأ بالمستويات البسيطة والعليا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

- يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».