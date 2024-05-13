نائب المصريين بالخارج: مصر تبذل جهودًا غير مسبوقة لدعم حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تعد خيارًا استراتيجيًا يعكس رغبة البلدين في بناء علاقات ثابتة تقوم على احترام السيادة والتعايش السلمى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحقق التعاون بين الدولتين، مما يعزز الازدهار الاقتصادي ويخفف من الفقر والتوترات الاجتماعية.

تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة

وتابع عضو مجلس النواب: "وتسهم الاتفاقية أيضًا فى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك من خلال بناء علاقات دبلوماسية تعتمد على الحوار والتعاون على مدى أكثر من أربعة عقود وتعكس التزام مصر بالمحافظة على الاتفاقية، من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وفتح الأبواب أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتعامل مصر بضبط النفس ودبلوماسية شديدة".

هندي: القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأشار النائب عمرو هندي إلى أهمية الاتفاقية فى حفظ الأمن والسلام فى المنطقة، مؤكدًا على أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتعتبر مصر القضية محورًا أساسيًا في سياسة مصر الخارجية، مع التأكيد على الثوابت القومية، وتلعب الدولة المصرية دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

هندي: الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة لدعم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وتابع هندى: "وبذلت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولا تزال جهودًا غير مسبوقة لدعم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عادل ودائم، وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة، وفى نفس الوقت لم تنس الشعب الفلسطينى الشقيق، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يؤكد تبني الدولة المصرية القضية الفلسطينية على مر التاريخ".