الإثنين 13 مايو 2024
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توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال نفذ عملية عسكرية محدودة فى رفح الفلسطينية

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية محدودة في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، واستهدفت حي السلام والجنينة ومنطقة التنو.

وقال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بشير جبر، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف طواقم دفاع مدني توجهت لتلبية نداء استغاثة، بعد قصف منازل في حي البرازيل في رفح.

سقوط شهداء بينهم طفلة 

وأشار بشير جبر إلى أنه ارتقى 4 شهداء بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي البرازيل جنوب رفح، لافتًا إلى أن المناطق الشرقية من رفح الفلسطينية شهدت قصفا جويا ومدفعيا طوال الليلة الماضية، وما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف المناطق الشرقية لمدينة رفح.

الإحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية فلسطين

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