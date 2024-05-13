الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصى فى رفح الفلسطينية

جيش الاحتلال يطلب
جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، يوسف أبوكويك، بأن جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية.

قصف إسرائيلى يستهدف عددًا من المناطق فى الجانب الشرقى من رفح الفلسطينية

وفي وقت سابق، قال يوسف أبوكويك، مراسل القناة، إن هناك قصفا إسرائيليا يستهدف عددا من المناطق في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وأشار "أبوكويك" إلى أن الطائرات الإسرائيلية تستهدف حيي السلام والجنينة ومنطقة التنور شرق رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى قصف مكثف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف وسط مدينة رفح الفلسطينية.

كما أكد أن مروحيات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية في حي الزيتون بمدينة غزة، وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.

مستشفى الكويت التخصصي رفح الفلسطينية مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية إخلاء مستشفى الكويت التخصصي فلسطين الطائرات الإسرائيلية

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: انفجار طائرتين مسيرتين فى مستوطنة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلى يؤكد مواصلة الحرب فى قطاع غزة حتى إعادة المحتجزين

الاحتلال يدفع بتعزيزات جديدة فى محاولة للتوغل داخل مخيم جباليا شمالى غزة

قصف إسرائيلى مكثف يستهدف عددًا من المناطق شمال قطاع غزة (فيديو)

يوم فى حياة نازح.. الفلسطينيون يقفون فى وجه الكارثة بخيمة لا تجد لها مكانًا (فيديو)

نتنياهو: يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالى من الحرب

"القسام" تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق رفح

القاهرة الإخبارية: العمليات الأعنف خلال الليلة الماضية تركزت فى مخيم جباليا

الأكثر قراءة

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بعد قليل.. محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

بعد قليل.. محاكمة متهم بالتجمهر في الظاهر

بعد قليل.. محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين للخارج

قرار وزارى بإبعاد "سورى" خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى