جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصى فى رفح الفلسطينية

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، يوسف أبوكويك، بأن جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية.

قصف إسرائيلى يستهدف عددًا من المناطق فى الجانب الشرقى من رفح الفلسطينية

وفي وقت سابق، قال يوسف أبوكويك، مراسل القناة، إن هناك قصفا إسرائيليا يستهدف عددا من المناطق في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وأشار "أبوكويك" إلى أن الطائرات الإسرائيلية تستهدف حيي السلام والجنينة ومنطقة التنور شرق رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى قصف مكثف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف وسط مدينة رفح الفلسطينية.

كما أكد أن مروحيات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية في حي الزيتون بمدينة غزة، وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.