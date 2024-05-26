طرح 20 ألف رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية، ليتم طرحها بمنافذ التوزيع، والتي يصل عددها إلى 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وأشار "المصيلحي" إلى أنه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ، وفي تقرير تلقاه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنشاء 26 شادرًا لبيع الخراف الحية بــ16 محافظة بجانب 1350 مجمعًا استهلاكيًا لتوفير اللحوم للمواطنين، لافتًا إلى توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن أوراك.

لحوم مجمدة

وكشف التقرير الوارد لوزير التموين عن التعاقد على 1000 طن لحوم مجمدة، تم وصول 375 طنًا منها، وجار استلام باقي الكمية، وأكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم التعاقد أيضًا على 5000 رأس أغنام بلدي، وجار توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية.

من ناحيته، قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوراك المجمدة سيتم طرحها للمواطن بسعر 90 جنيهًا، والصدر عبوة زنة 450 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، ومتوفر كميات 100 طن أوراك و120 طن صدور.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن المصيلحي قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر أسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود، مضيفًا أن فروع التجزئة/ المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد، بالإضافة إلى استمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع.

وأكد "كمال"، معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تضخ في منافذها كميات كبيرة من السلع الأساسية بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، فضلًا عن الكميات التي يتم ضخها على البطاقات التموينية.