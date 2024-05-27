تاريخ أول ذو الحجة 2024.. حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

تاريخ أول ذو الحجة 2024 سؤال يطرحه الملايين من المسلمين عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الماضية حيث يرغب الكثيرين في صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والذي يعد سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم للتقرب إلى الله سبحانه وتعالي.

تاريخ أول ذو الحجة 2024

يبحث الكثيرين عن تاريخ أول ذو الحجة 2024 وموعد استطلاع الهلال وفقا للحسابات الفلكية التي اعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدنية حلوان حيث يكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 غرة الشهر الكريم وتكون وقفة عرفات لهذا العام 2024/1445 فلكيا يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات.

فضل يوم عرفات

ويعد يوم عرفات من الأيام المباركة التي لا ترد فيها دعاء ويستغل الملايين هذا اليوم في الدعاء لكافة أمور الدنيا والأخرة للمغفرة الذنوب وتطهير القلوب وسعة الأرزاق بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالي يغفر لحجاج بيت الله الحرام كافة ذنوبه.

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام العشر من ذي الحجة سنة مؤكدة خاصة يوم عرفة الذي يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1445/2024 حيث يستحب فيه الإكثار من العبادة وزيادة الأعمال الصالحة التي تضاعف الثواب في الأيام المباركة واستدل العلماء على صحة الصيام من قول الرسول صل الله عليه وسلم (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام (يعني أيام العشر) قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشئ.

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