مباراة الأهلي والزمالك.. موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 وقائمة أبطاله عبر التاريخ

موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية وذلك منذ فوز نادي الزمالك على نهضة البركان المغربي والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية 2024 وفوز نادي الأهلي على نادي الترجي التونسي وإحراز اللقب دوري أبطال إفريقيا 2024.

موعد كأس السوبر الإفريقي 2024

لم يحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية نهائي حتى الآن ولكنه حدد الفترة من يوم 25 - 30 يونيو المقبل 2024 لإقامة المباراة حيث يعد المارد الأحمر هو صاحب النصيب الأكبر من البطولة برصيد 8 ألقاب ومادي الزمالك في الوصافة برصيد 4 بطولات.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري هو آخر المتوجين باللقب حيث تغلب على نادي الأهلي بهدف نظيف خلال الموسم الماضي فيما حقق فريق تي بي مازيمبي اللقب الافريقي 3 مرات وخلفه فريق النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وإنييمبا التيجيري برصيد لقبين.

قائمة أبطال كأس السوبر الافريقي عبر التاريخ

جاءت قائمة أبطال كأس السوبر الافريقي عبر التاريخ كما يلي:-

أفريكا سبورتس الايفوراي عام 1993.

الزمالك المصري 1944.

الترجي التونسي 1995.

أورلاندو بيراس الجنوب افريقي 1996.

الزمالك المصري 1997.

النجم الساحلي التونسي 1998.

أسيك ميموزا الايفواري 1999.

الرجاء المغربي 2000.

هارتس أوف أوك الغاني 2001.

الأهلي المصري 2002.

الزمالك المصري 2003.

إنييمبا النيجيري 2024.

إنييمبا النيجيري 2025.

الأهلي المصري 2006.

الأهلي المصري 2007.

النجم الساحلي التونسي 2008.

الأهلي المصري 2009.

مازيمبي الكونغولي 2010.

مازيمبي الكونغولي 2011.

المغرب الفارسي المغربي 2012.

الأهلي المصري 2013.

الأهلي المصري 2014.

وفاق سيطيف الجزائري 2015.

مازيمبي الكونغولي 2016.

صن داونز الجنوب افريقي 2017.

الواد المغربي 2018.

الرجاء المغربي 2019.

الزمالك المصري 2020.

الأهلي المصري 2021.

نهضة البركان المغربي 2022.

اتحاد العاصمة الجزائري 2023.

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