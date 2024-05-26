الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط رسمي| نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة 2024

نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائي

يتسأل المئات الألاف من الطلاب عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة حيث تستعد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للدور الأول للعام الحالي 2023-2024 خلال الساعات القادمة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمحافظة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة

يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يحصل الطالب على درجاته كاملة من خلال إدخال كافة بياناته الشخصية وإتباع الخطوات الإلكترونية.

يذكر أن طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة الجيزة قد أنهوا امتحاناتهم في الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري وفقا للجدول المعتمد المنظم لسير الامتحانات والذي كانت قد أعلنته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء قبل دخول اللجنة

"تعليم الدقهلية": تصحيح امتحانات الإعدادية مستمر.. وإعلان النتيجة فى أقرب وقت

توزيع درجات امتحانات طلاب 6 ابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات امتحانات طلاب 6 ابتدائي 2024 حيث تم تخصيص 15 درجة لامتحانات شهر أكتوبر و15 درجة لامتحانات شهر نوفمبر و35 درجة للمهام و5 درجات للمواظبة و30 درجة امتحانات الترم ليصبح المجموع الكلي لكل مادة 100 درجة ويتم إعلان نتائج الطلاب من خلال الألوان والتي تشير إلى درجات الطلاب وهى كما يلي:-

  • اللون الأزرق يشير إلى حصول الطالب على درجات من 100 - 85 درجة.
  • اللون الأخضر يشير إلى حصول الطالب على درجات من 85 - 65 درجة.
  • اللون الأصفر يشير إلى حصول الطالب على درجات من 56 - 50 درجة.
  • اللون الأحمر يشير إلى حصول الطالب على درجات من 50 - 1 درجة.
txt

مدير تعليم العاصمة يتابع انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية

txt

وزير التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالقاهرة

اقرأ أيضا 

مع اقترابه.. رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس رقم الجلوس الجيزة مديرية التربية والتعليم طلاب 6 ابتدائي

مواد متعلقة

رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح

امتحانات الثانوية العامة 2024.. أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. وألوان النتائج

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 بدون مصنعية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.. وموعد إعلانها رسميا

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

"أسانسير" يفصل رأس طفلة عن جسدها بالطالبية.. وقرار عاجل من النيابة

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى