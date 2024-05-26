رابط رسمي| نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة 2024

يتسأل المئات الألاف من الطلاب عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة حيث تستعد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للدور الأول للعام الحالي 2023-2024 خلال الساعات القادمة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمحافظة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة

يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يحصل الطالب على درجاته كاملة من خلال إدخال كافة بياناته الشخصية وإتباع الخطوات الإلكترونية.

يذكر أن طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة الجيزة قد أنهوا امتحاناتهم في الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري وفقا للجدول المعتمد المنظم لسير الامتحانات والذي كانت قد أعلنته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

توزيع درجات امتحانات طلاب 6 ابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات امتحانات طلاب 6 ابتدائي 2024 حيث تم تخصيص 15 درجة لامتحانات شهر أكتوبر و15 درجة لامتحانات شهر نوفمبر و35 درجة للمهام و5 درجات للمواظبة و30 درجة امتحانات الترم ليصبح المجموع الكلي لكل مادة 100 درجة ويتم إعلان نتائج الطلاب من خلال الألوان والتي تشير إلى درجات الطلاب وهى كما يلي:-

اللون الأزرق يشير إلى حصول الطالب على درجات من 100 - 85 درجة.

اللون الأخضر يشير إلى حصول الطالب على درجات من 85 - 65 درجة.

اللون الأصفر يشير إلى حصول الطالب على درجات من 56 - 50 درجة.

اللون الأحمر يشير إلى حصول الطالب على درجات من 50 - 1 درجة.

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