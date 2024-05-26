بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024.. وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024 تتصدر القائمة البحثية خلال الساعات الماضية، وذلك لرغبة الملايين من طلاب التعليم الأزهري في معرفة درجاتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الاجابة ورصد درجات ومراجعة كشوفات.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

يتم إعلان نتائج طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالتعليم الأزهري من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024 (من هنا) حيث انتهت امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالتعليم الأزهري يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مايو 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدازل المظمة لسير الامتحانات.

ويمكن الحصول على درجات الطلاب أون لاين من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

وضع علامة صح على الفصل الدراسي (الثاني).

تحديد المرحلة الدراسية والفرقة المقيد بها الطالب والمدرسة.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف 2024 في الترم الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 حيث جاء المجموع الكلي للمواد الدراسية 245 درجة في الفصل الدراسي الواحد بجموع كلي للعام 490 درجة والذي جاء كما يلي:-

درجات مادة أصول الدين 100 درجة.

درجات مادة اللغة العربية 100 درجة.

درجات مادة الرياضيات 60 درجة.

درجات مادة الفقة 50 درجة.

درجات مادة القرآن الكريم 40 درجة.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

درجات مادة العلوم 40 درجة.

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