الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مايو 2024

فاتورة المياه
فاتورة المياه

زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وذلك في الأيام الأخيرة من شهر مايو 2024 حيث يرغب الملايين من أصحاب العدادات المنزلية في سداد الفواتير وذلك هروبا من غرامة التأخير التي تطبقها شركة مياه الشرب والصرف الصحي على العملاء المتأخرين عن السداد.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي موقعا إلكترونيا لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري لكل عداد من العدادات المنزلية حيث يمكن للعميل معرفة قيمة الفواتير الخاصة به من خلال خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الخاص بالشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة الخاصة بالعداد وصاحبه المتعاقد مع الشركة وذلك كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة فواتير الاستهلاك الشهري.
  • تحديد محافظة الاقامة.
  • تحديد مكان تركيب العداد المراد الاستعلام عنه (شقة، دور، عقار، شارع، حي،…).
  • إدخال رقم العداد المستعلم عنه.
  • تسجيل قراءة العداد.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه.

 

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طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر

موعد تسجيل قراءة عداد المياه 

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن أخر موعد تسجيل قراءة عداد المياه هو يوم 27 من كل شهر حيث تبدأ عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من أول يوم في الشهر وذلك حتى يتثنى للملايين من العملاء من كافة محافظات الجمهورية تسجيل قراءة عدادتهم.

ويتم تسجيل قراءة العداد لمعرفة الفاتورة من خلال عدة وسائل معتمدة هى ما يلي:-

  • من خلال تطبيق 125 عبر الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.
  • من خلال هواتف iso.
  • من خلال تطبيق فوري.
  • من خلال الموقع الرسمي للشركة وفقا للخطوات السابقة.
  • من خلال تطبيق خالص.
  • من خلال تطبيق أمان.
  • من خلال تطبيق سهل لعملاء محافظني القاهرة والإسكندرية.

 

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