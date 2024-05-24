الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر

المياه
المياه

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر من أهم التساؤلات التي يطرحها المواطنين بالتزامن مع قرب انتهاء شهر مايو الجاري، وذلك لسداد فاتورة المياه قبل وقوع غرامات تأخير على من لم يُسدد في الموعد المسموح.

ويمكن للجميع الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر، من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان حيثُ أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إمكانية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مايو 2024، بأكثر من طريقة عبر الإنترنت، وذلك بدلا من الذهاب إلى مقرات وفروع وإدارات الشركة في المحافظات المختلفة.

وتوفر “الدستور” لمتابعيها معرفة كل ما يخص خطوات الاستعلام عن فاتورة المياة إلكترونيا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها على مدار الساعة في مختلف المجالات عبر موقعها الإلكتروني وحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

نستعرض في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه  إلكترونيا بالاسم فقط، وذلك باتباع الآتي:

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المياه والصرف الصحي (اضغط هنــــــــا)
  • الخطوة الثانية: قم بتحديد المنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها العميل.
  • الخطوة الثالثة: قم بكتابة اسم صاحب العداد بشكل صحيح.
  • الخطوة الرابعة: قم بكتابة كل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
  • الخطوة الخامسة: قم بالضغط على كلمة “البحث عنها”.
  • الخطوة الأخيرة: ستظهر كل تفاصيل فاتورة العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2024 والدفع عبر HCWW-125

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. ووسائل الدفع المعتمدة 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

ونوضح في ما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المياه والصرف الصحي التابع للمحافظة التي يعيش فيها العميل.
  • الخطوة الثانية: قم بإدخال رقم العداد المدون على أي فاتورة سابقة في الخانة المخصصة والمكونة من 14 رقما.
  • الخطوة الثالثة: الضغط على كلمة “ابحث”، لتظهر على الفور قراءة العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

يمكنكم عبر الخطوات التالية الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125:

  • تنزيل تطبيق HCWW-125 من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • اختر المحافظة والمنطقة التي تريد الاستعلام عنها.
  • اضغط على استعلام.
  • سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك مع قيمة الفاتورة.

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الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. ووسائل الدفع المعتمدة 2024

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