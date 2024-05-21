رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد من أبرز ما يشغل الكثير من المستهلكين ويبحثون عن أجوية لتساؤلاتهم والوصول إلى الخدمات بشكل سريع وذلك بعدما اتاحت الشركة القابضة للكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك من ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة عبر موقعها الرسمي 2024.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الغاز بكل سهولة من خلال عدة طرق، حيث يمكنك الدخول إلى موقع شركة بتروتريد وتسجيل القراءة عن طريق إدخال رقم المشترك المكتوب على العداد، بعد ذلك، يتم تسجيل القراءة وتحديث الفاتورة بشكل آلي.

بإمكانك الوصول إلى موقع بتروتريد لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي .

ويتاح تسجيل قراءة عداد الغاز من اليوم الأول في الشهر حتى اليوم 27، ويمكن تسديد الفاتورة خلال جميع أيام الشهر.

كما يمكنك أيضًا تسجيل قراءة عداد الغاز والسداد عن طريق زيارة كشك الخدمة الذاتية المتاح في نيو جيزة.

خطوات قراءة عداد الغاز

يمكن الآن لجميع المواطنين المتملكين عداد الغاز الطبيعي تسجيل قراءة عداد الغاز بسهولة عبر موقع الشركة الوطنية للغاز "بتروتريد"، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع شركة الغاز بتروتريد من خلال الرابط الخاص بها او بالبحث عبر جوجل

اضغط على أيقونة "تسجيل قراءة عداد الغاز".

قم بتسجيل رقم الحساب الخاص بك.

أدخل رقم التعريف الخاص بك.

انقر على زر الإرسال.

يمكنك أيضا تسجيل قراءة العداد بطرق أخرى، مثل استخدام تطبيق الهاتف المحمول أو زيارة أقرب فرع للشركة، أو عن طريق محصل الشركة في منطقتك.

اخر موعد لسداد فاتورة الغاز

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة موعد دفع فاتورة الغاز لشهر أبريل الحالي بهدف تجنب العقوبات المالية المحتملة والغرامات نتيجة لتأخير الدفع، حيث يمكن أن تصل قيمة الغرامة إلى 20% من قيمة الفاتورة.

ويجب أن يتم دفع فاتورة الغاز وتسجيل قراءة العداد قبل يوم 15 أبريل.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "بتروتريد"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحديد فترة زمنية تمتد من يوم 1 حتى يوم 27 من كل شهر، حيث يمكن للعملاء خلال هذه الفترة مراجعة فواتير الغاز الطبيعي والتعرف على خيارات الدفع المتاحة.

وتتيح شركة بتروتريد الوصول إلى هذه الخدمات عبر الإنترنت من خلال رابط مخصص يمكن الوصول إليه بالنقر على الرابط المرفق.