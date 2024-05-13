رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

يسعى العديد من الأشخاص إلى العثور على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد وذلك للتعرف على قيمة فاتورة الغاز من شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" من المستهلكين، كما يهتم الأفراد بمعرفة خطوات قراءة عداد الغاز والموعد النهائي لسداد فواتير الغاز وتبدأ شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" في تحصيل الفواتير ابتداء من اليوم الأول من كل شهر حتى اليوم 27 من الشهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024

و توفر شركة "بتروتريد" للمستهلكين عدة خيارات لتسديد فواتير الغاز الطبيعي بكل سهولة وسرعة، وتشمل هذه الخيارات الدفع الإلكتروني للمستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، وذلك عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد من هنا.

طرق دفع فاتورة الغاز

يمكنكم دفع فاتورة الغاز من خلال عدة خطواط وهي كالتالي:

الدفع عبر المحفظة الإلكترونية لشركات الاتصالات المختلفة.

خدمات كاش أو فوري.

الدفع عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

استخدام بطاقة الصراف الآلي للدفع.

خدمات أمان أو مصاري.

تطبيق استعلام فاتورة الغاز بتروتري.

آخر موعد لسداد فواتير الغاز

ويكون آخر موعد لسداد فواتير الغاز هو يوم 27 من كل شهر، حيث يمكن الدفع عبر الهاتف الأرضي المخصص لكل فرع، ويتوفر جميع تلك المعلومات على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، كما يمكن زيارة أقرب فرع لتسديد قيمة الفواتير في مراكز مختلفة مثل النوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

كما يُمكن أيضًا استخدام ماكينات خدمات الغاز الخاصة بالشركة في العديد من المناطق والمراكز التجارية، وتوفر هذه الطرق سهولة ومرونة في عملية الدفع وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز

وتختلف المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي في مصر حسب نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا لكن المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز للوحدات السكنية على النحو التالي: