الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

يسعى العديد من الأشخاص إلى العثور على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد وذلك للتعرف على قيمة فاتورة الغاز من شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" من المستهلكين، كما يهتم الأفراد بمعرفة خطوات قراءة عداد الغاز والموعد النهائي لسداد فواتير الغاز وتبدأ شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" في تحصيل الفواتير ابتداء من اليوم الأول من كل شهر حتى اليوم 27 من الشهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 

و توفر شركة "بتروتريد" للمستهلكين عدة خيارات لتسديد فواتير الغاز الطبيعي بكل سهولة وسرعة، وتشمل هذه الخيارات الدفع الإلكتروني للمستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، وذلك عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد من هنا.

طرق دفع فاتورة الغاز 

يمكنكم دفع فاتورة الغاز من خلال عدة خطواط وهي كالتالي:

  • الدفع عبر المحفظة الإلكترونية لشركات الاتصالات المختلفة.
  • خدمات كاش أو فوري.
  • الدفع عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
  • استخدام بطاقة الصراف الآلي للدفع.
  • خدمات أمان أو مصاري.
  • تطبيق استعلام فاتورة الغاز بتروتري.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

آخر موعد لسداد فواتير الغاز

ويكون آخر موعد لسداد فواتير الغاز هو يوم 27 من كل شهر، حيث يمكن الدفع عبر الهاتف الأرضي المخصص لكل فرع، ويتوفر جميع تلك المعلومات على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، كما يمكن زيارة أقرب فرع لتسديد قيمة الفواتير في مراكز مختلفة مثل النوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.
كما  يُمكن أيضًا استخدام ماكينات خدمات الغاز الخاصة بالشركة في العديد من المناطق والمراكز التجارية، وتوفر هذه الطرق سهولة ومرونة في عملية الدفع وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز 

وتختلف المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي في مصر حسب نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا لكن المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز للوحدات السكنية على النحو التالي:

  • صورة عقد الإيجار أو وثائق الملكية "الأصل للمراجعة".
  • إيصال كهرباء حديث بالاسم الذي يظهر على العداد.
  • صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
  • إثبات سداد تكاليف تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتوصيل.
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي فاتورة الغاز فاتورة الغاز المنزلى الغاز المنزلي موعد لسداد فواتير الغاز

مواد متعلقة

دليلك الشامل لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2024

خطوات تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 من بتروتريد

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

أب يلقى ابنته فى مصرف بأسيوط ويدعى اختفاءها

تفاصيل جديدة فى تشويه طالبة بـ"فيلر" فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

لجنة الانضباط تشعل الأزمة بين اتحاد الكرة والأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟