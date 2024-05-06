يستطيع أصحاب عدادات الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بعد تسجيل قراءة العداد بعدة قنوات بعضها الكتروني أو من خلال الاتصال التليفوني بخدمة العملاء او من خلال انتظار محصل الغاز، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن لعملاء شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الدخول عبر موقع شركة بتروتريد ، ثم كتابة البيانات التالية: « أرقام فرعي – شقة – عمارة – بلوك - قطاع -يومية -منطقة- محافظة »، ويتم قراءة العداد عن طريق قراءة الأرقام المظللة باللون الأسود فقط وعددها خمسة أرقام.

ويمكن قراءة عداد الغاز عن طريق مندوبي الشركة الذين يمرون على المنازل أو من خلال خدمة العملاء 1122.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يستطيع عملاء الغاز الطبيعي المالكين لعداد غاز قديم الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد .

ثم اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز.

وثم بإدخال رقم المشترك «رقم الشقة ورقم العمارة – البلوك – قطاع - المنطقة والمحافظة - رقم العداد »

ثم اضغط على «استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة، وقميته وتوفر لك أكثر من وسيلة لدفع فاتورة الغاز الطبيعي، وذلك غما الكترونيصا من موقع الرشكة، أو انتظار محصل الغاز الطبيعي الذي يمر على المنازل بداية كل شهر ميلادي، وإذا لم يتم دفع فاتورة الغاز الطبيعي في وقتها المحدد يتم تطبيق غرامة مالية عليها.

اخر موعد لسداد فاتورة الغاز

يتم سداد فاتورة الغاز الطبيعي كل شهر في الأسبوع الأول من كل شهر ميلادي، بعد أن تتيح شركة الغاز لعملائها تسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 حتي يوم 27 من كل شهر.