يبحث البعض رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد وتقديم شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"عن قيمة حصيل قيمة فواتير الغاز الطبيعي من المستهلكين وخطوات قراءة عداد الغازو اخر موعد لسداد فاتورة الغاز وتبدأ شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" تحصيل الفواتيرمع بداية كل شهرمن 1 إلى يوم 27.

خطوات الاستعلام

وتوفر "بتروتريد" عدة طرق للمواطنين لتسديد فواتير الغاز الطبيعي بسهولة وسرعة وتشمل طرق الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة للمستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي ما يلي:

الخطوة الأولى: تطبيق الموبايل "بتروميتر".

الخطوة الثانية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد" اضغط هنا لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.

الخطوة الثالثة: نحدد أيقونة خدمات

الخطوة الرابعة: نختار الاستعلام عن الفواتير.

الخطوة الرابعة: ادخل الكود الخاص بك.

الخطوة الخامسة: تظهر لك قيمة الاستهلاك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

الخطوة الأولى: تطبيق موبايل "ماي فوري"، ويمكن تنزيل التطبيق من متجر الهاتف المحمول.

الخطوة الثانية: تطبيق موبايل "جوميا".

الخطوة الثالثة: مكاتب البريد المصري.

الخطوة الرابعة: منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد مثل "فوري، مصاري، أمان، بي، خدماتي، ضامن".

الخطوة الخامسة: ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

ينتهي موعد انتهاء فاتورة الغاز يوم 27 من كل شهر ويكون الدفع عبر الهاتف الأرضي المخصص لكل فرع، وتتوفر جميع تلك المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة او زيارة أقرب مكتب لشركة بتروتريد في المراكز الخارجية المنتشرة في النوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية ويمكن زيارة أقرب فرع من فروع الشركة وتسديد قيمة أي فواتير لأي وحدة في جميع أنحاء البلاد ويمكن استخدام ماكينات خدمات الغاز الخاصة بالشركة في العديد من المناطق والمراكز التجارية.

يمكن استخدام أي من هذه الطرق لتسديد فواتير الغاز الطبيعي لدى شركة "بتروتريد"، لتوفير سهولة ومرونة في عملية الدفع وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.