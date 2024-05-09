الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خطوات تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 من بتروتريد

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

يتساءل العديد من الأشخاص على محرك البحث جوجل عن كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2024، وكذلك عن الخطوات المطلوبة ورابط الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، لضمان تسجيل القراءة بدقة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

يعكس هذا الاهتمام المتزايد رغبة قوية لدى الأفراد في فهم الإجراءات المتعلقة بدفع الفواتير بشكل كامل، إلى جانب السعي لإدارة استهلاك الطاقة بفاعلية.

قراءة عداد الغاز

ويوفر موقع "الدستور" للمستخدمين دليلًا شاملًا يضم إرشادات حول كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن الفواتير.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

أطلقت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مبادرة جديدة لتسهيل مراجعة فواتير الغاز وتوفير خيارات دفع ملائمة للعملاء، وحددت الشركة الفترة من الأول إلى السابع والعشرين من كل شهر كإطار زمني رسمي يتيح للعملاء الاطلاع على فواتيرهم.

كما أطلقت شركة بتروتريد رابطًا إلكترونيًا جديدًا يتيح لهم الوصول بسهولة إلى حساباتهم، مما يساعدهم على مراجعة الفواتير واختيار طرق الدفع المناسبة، للوصول إلى الرابط (اضغط هنا)

كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز

1. الدخول إلى موقع الشركة، اضغط على الرابط أعلاه للانتقال إلى موقع الشركة، ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

   - اضغط على "تسجيل الدخول" أو "حسابي" للوصول إلى حسابك.

   - أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان لديك حساب.

   - في حال عدم وجود حساب، أنشئ حسابًا جديدًا من خلال إدخال بياناتك مثل الاسم والبريد الإلكتروني.

2. الوصول إلى قسم الفواتير، بعد تسجيل الدخول، ابحث في القائمة الرئيسية عن "الفواتير" أو "استعلام عن الفواتير".

3. تحديد تفاصيل الفاتورة، اختر الفاتورة المطلوبة عبر إدخال البيانات مثل رقم العقار، رقم الشقة، المنطقة، ورقم العداد.

4. تسجيل قراءة العداد، انتقل إلى "تسجيل قراءة العداد"، وأدخل رقم العداد والقراءة الحالية بشكل دقيق.

5. تأكيد القراءة، انقر على "تأكيد" أو "إرسال" لإتمام عملية التسجيل.

أبرز 10 معلومات عن مبادرة وزارة البترول لتطوير مدارس العلمين والحنفيش

أبرز 10 معلومات عن مشروعات الغاز فى سيناء ومدن القناة

6. اختيار طريقة الدفع، اذهب إلى قسم "طرق الدفع" أو "الدفع الإلكتروني"، ثم اختر طريقة الدفع المناسبة، مثل الدفع عبر فورى أو أمان أو البنوك أو التطبيقات الرسمية.

تسجيل قراءات عداد الغاز عداد الغاز المنزلى لشركة بتروتريد رابط الموقع الرسمي لشركة بتروتريد قراءة عداد الغاز

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على حى الصبرة جنوب مدينة غزة (فيديو)

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

شهادة زور وتنمر.. سبب وقوف الفنانة انتصار امام المحكمة 18 مايو

ولى العهد السعودى وزيلينسكى يبحثان جهود حل الأزمة "الأوكرانية الروسية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة