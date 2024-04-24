الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أبرز 10 معلومات عن مشروعات الغاز فى سيناء ومدن القناة

حقل غاز
حقل غاز

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة، وخصوصًا في مجال الغاز الطبيعي، بدعم وجهود مكثفة من الحكومة، حيث ركزت القيادة السياسية بشكل مستمر على تنمية سيناء ومدن القناة، ويمثل الغاز جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، مستندة إلى تطوير البنية التحتية ودعم الصناعات المختلفة.

مشروعات الغاز الطبيعي على أرض الفيروز

وفي هذا الإطار، كشف تقرير حديث صادر اليوم عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن التوسعات الكبيرة والمشروعات الضخمة في مجال التنمية والبناء في سيناء ومدن القناة، حيث يلقى هذا التقرير الضوء على النجاحات الكبيرة التي تحققت في تطوير مشروعات البترول والغاز الطبيعي وما أسفرت عنه استراتيجيات الأمن والتنمية من فوائد خلال السنوات العشر الماضية، مع التركيز على ما يعود به من منافع على أرض الفيروز.

وينشر «الدستور» أبرز 10 معلومات عن مشروعات الغاز الطبيعي فى سيناء ومدن القناة 

1. زيادة خطوط الغاز الطبيعي: بلغت نسبة الزيادة في أطوال خطوط الغاز الطبيعي المنفذة 217.8%، لتصل إلى 3226 كم في مارس 2024، مقارنة بـ1015 كم في يونيو 2014.

2. توسع محطات تموين السيارات: شهد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي زيادة قدرها 250%، ليصل إلى 84 محطة في مارس 2024، مقابل 24 محطة في يونيو 2014.

3. زيادة توصيل الغاز للمنشآت التجارية: نمت نسبة المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بنسبة 331.3%، حيث وصلت إلى 4555 منشأة في مارس 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014.

4. توصيل الغاز للوحدات السكنية: زاد عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بنسبة 68%، ليصل إلى 645 ألف وحدة في مارس 2024.

5. زيادة مراكز تحويل السيارات: تم تسجيل زيادة قدرها 80% في عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وصل العدد إلى 18 مركزًا في مارس 2024.

6. مشروع تنمية حقل ظهر: يُعتبر مشروع تنمية حقل ظهر من أبرز مشاريع إنتاج الغاز، حيث يبلغ متوسط إنتاج المشروع حاليًا 2.4 مليار قدم3 غاز يوميًا.

7. تنمية حقول شمال سيناء: تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من هذا المشروع 100 مليون قدم3 غاز يوميًا.

8. استراتيجية الاستدامة: تعكس هذه الزيادات جهود مصر في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

9. تعزيز البنية التحتية: تؤكد الزيادات في الخدمات والمرافق المتعلقة بالغاز الطبيعي على تحسين البنية التحتية الداعمة لنمو الاقتصاد المصري.

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10. التأثير الاقتصادي والاجتماعي: تساهم هذه التطورات بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة السكان ودعم الصناعات المحلية.

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