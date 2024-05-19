الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

عداد الغاز
عداد الغاز

من خلال الاعتماد على التحول الرقمي المطبق في الخدمات الحكومية والمرافق يمكن بسهولة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو  2024 وتسجيل قراءة العداد للقاتورة المستحقة. 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد  من خلال شركة بتروتريد. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز مايو 2024 

الاستعلام عن فاتورة الغاز يمكن من خلال عدة طرق تتم بكل سهولة منها الدخول على موقع شركة بتروتريد وتسجيل القراءة عن طريق وضع رقم المشترك المكتوب على العداد وبذلك يتم تسجيل القراءة 

اضغط هنا لموقع بتروتريد لتسجيل قراءة العداد 

ويكون متاح تسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 27، اما تسديد الفاتورة يكون متاح خلال الشهر كله. 

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال ابلاغ القراءة والسداد  عن طريق كشك الخدمة الذاتية المتواجد فى - نيو جيزة 

  • اوبن اير مول (مول A) (مدينتى)
  • نادى ماتركس (طنطا)
  • نادى الجمهورية (شبين الكوم)
  • نادى جزيرة الورد المشاية (المنصورة)
  • هاب مول ( العبور )
  • منطقة بتروتريد (شرق الاسكندرية)
  • منطقة بتروتريد (مدينة الزقازيق)
  • منطقة بتروتريد (غرب الاسكندرية)
  • منطقة بتروتريد (الهرم)
  • منطقة بتروتريد (شبين الكوم)

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تسجيل قراءة عداد الغاز  مايو 2024 

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق تجار التجزئة  مثل فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق تطبيق بتروميتر بعد تحميله على الهاتف المحمول بتصوير العداد ثم اضافته على التطبيق وبهذا يتم تسجيل القراءة. 

سداد فاتورة الغاز مايو 2024 

يكون تسديد فاتورة الغاز عقب تسجيل القراءة اما من خلال تجار التجزئة بعد الاستعلام عن الفاتورة واضافة رسوم خدمة، او انتظار المحصل للمرور بالمنازل وتسديد الفاتورة  من خلاله  او من خلال تطبيق بيترميتر السابق ذكره حيث يكون خطوة لتسديد الفاتورة. 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

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