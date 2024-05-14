رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

ما زال الكثير من المستهلكين يبحثون عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 لتسديد الفاتورة المستحقة.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابطالاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد بالطرق التي تتيحها شركة بتروتريد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 من خلال موقع شركة بتروتريد والتي توفر عدة طرق للاستعلام عن الفواتير منها :

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقعها الالكتروني

اضغط هنا للوصول إلى الموقع

ثم ادخل رقم المشترك المكون من 8 أرقام مسجلة على العداد

مع العلم أن تسجيل قراءة عداد الغاز يبدأ من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 27 اما السداد يكون طوال ايام الشهر.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال تطبيق بتروميتر الجديد وهو أحدث طريقة لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز عن طريق تصوير العداد بالموبايل ووضعها على التطبيق ثم امكانية سداد فاتوره الاستهلاك

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لفاتورة مايو 2024 من خلال خدمة خدمة الرد الصوتي التفاعلي وذلك بالاتصال على الارقام التالية 5727 او 09000727

سداد فاتورة الغاز المنزلي مايو 2024

تتيح شركة بتروتريد امكانية تقسيط الفواتير المستحقة لعداد الغاز المنزلي عن طريق التوجة للمنطقة المدونة على الفاتورة التابعة لشركة بتروتريد،لبحث امكانية التقسيط او استيفاء طلب التقسيط وسداد دفعة مقدمة.

او يمكن تسديد فاتورة الغاز المستحقة في موعدها من خلال منافذ الدفع الالكتروني فوري ومصاري وأمان وبي وغيرهم من المنافذ.

او يمكن سداد فاتورة الغاز المستحقة عن طريق المحافظ الالكترونية لخطوط الاتصال او عن طريق تطبيقات البنوك او المحافظ الالكترونية الخاصة بها.

تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروجاس

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من شركة بتروجاس الموجود في هذا الرابط هنا

ثم ادخال رقم المشترك كالتالي محافظة - منطقة – قطاع – بلوك - عمارة - شقة