الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بكل سهولة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يمكن بالاعتماد على التحول الرقمي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء  في المناطق السكنية التي تغطيها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكل سهولة من خلال الإنترنت.

بكل سهولة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

وتنشر “الدستور” في هذه السطور خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.

نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا للمواطنين القانطين في المناطق السكنية المغطاة من هذه الشركة وكذلك الشركات الأخرى الموزعة للكهرباء في محافظات مصر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 

أصبح من خلال الإنترنت يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث توفر كل شركة من الشركات الموزعة للكهرباء على مستوى محافظات مصر رابط مباشر من خلال موقعها للاستعلام عن فاتورة الكهرباء. 

يمكن الوصول إلى رابط موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هنا .

تغطي شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظات الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ. 

بعد فتح الرابط

  • اختار محافظتك
  • اختار الهندسة
  • منطقتك السكنية
  • اليومية
  • الحساب
  • الفرعي

وتكون موضحة على عداد الكهرباء 

ثم اضغط الاستعلام عن الفواتير 

تظهر لك الفاتورة المستحقة للكهرباء 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فواتير الكهرباء 

ويمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء من الشركات الأخرى الموزعة للكهرباء في محافظتك ومنطقتك السكنية بالضغط على رابط موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تتيح كافة الشركات الموزعة للكهرباء في مصر 

رابط موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا 

الشركات الموزعة للكهرباء كالتالي: 

1- شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

2- شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

3- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

4- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

5- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

6- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

7- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

8- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وبعد الاستعلام عن الفاتورة يمكن دفعها من خلال منافذ الدفع الالكتروني  منها 

  • المحافظ الإلكترونية
  • البنوك والتطبيقات الخاصة بها على هاتفك المحمول
  • منافذ الدفع الالكتروني المتاح تطبيقاتها على الهاتف المحمول مثل فوري وأمان ومصاري وغيرها أو من خلال الفروع المنتشرة في منطقتك السكنية
  • أو يمكن انتظار محصل الكهرباء الذي يمر في منطقتك السكنية لإعطاءك الفاتورة المستحقة وتحصيلها
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