الخميس 02 مايو 2024
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اقتصاد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

التليفون الارضي
التليفون الارضي

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي الجديدة ابريل 2024، والاستفسار عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن اخر موعد لسداد فاتورة شهر ابريل 2024 وموعد وكيفية سدادها.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي

اصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي ابريل 2024 اعتبار من يوم  الاحد 14  ابريل الماضي  ،وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر  بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الثلاثاء 14 مايو.

موعد فاتورة التليفون الارضي

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر يونيو 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم السبت 15.

فاتورة التليفون الأرضي

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أبريل

وحولت الشركة نحو 7 مليون عميل لنظام الدفع المسبق علي أن يتم تحصيل الفواتير شهريا بدلا من كل ٣ اشهر، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع امام المستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات..

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي  والبريد الالكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون
إضافة إلى ذلك، يبلغ عدد المشتركين ب بالهاتف الثابت ي جمهورية مصر  العربية  نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات

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