الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

توفر شركة We رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك لمشتركي الفاتورة، والذين تم تحويل بعض للدفع المسبق، والبعض الآخر تم تخصيص باقات سعرية له يتم تسديد فاتورتها شهريًا، وفق عدد المكالمات التي يتم اجرائها. 

ويستطيع المشتركون في الخط الارضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط الذي خصصته الشركة لذلك، وتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

كيف استعلام عن فاتورة التليفون الارضي We؟

وفر شركة WE لعملائها العديد من الطرق للاستعلام عن فاتورة الإنترنت الأرضي،  وفاتورة التليفون الارضي وذلك تسهيلًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد. 

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال  موقع WE باتباع الخطوات التالية: 

الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

قم بإنشاء حساب على الموقع، أو سجل الدخول لحسابك الحالي.

اضغط على "خدمات العملاء".

اختر "استعلام عن الفاتورة".

أدخل رقم الهاتف الأرضي أو رقم الحساب.

اضغط على "عرض".

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي  من خلال تطبيق My WE للهواتف الذكية، فبعد تحميله افتح تطبيق My WE على هاتفك، سجل الدخول باستخدام رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، اضغط على "خدمات العملاء".

اختر "استعلام عن الفاتورة"، أدخل رقم الهاتف الأرضي أو رقم الحساب، اضغط على "عرض".

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من  خلال الاتصال بالخط الساخن: 19777

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أبريل

قيمة فاتورة التليفون الأرضي بدون مكالمات

يسدد المشتركون في خدمات الخط الارضي فاتورة التليفون الارضي بنظام الربع سنوى، ولكن تم تعديل هذا النظام لأغلب المشتركين الآن تلقائيًا، ليتم سداد قينة فاتورة التليفون الأرضي شهريًا، وتم تحويل بعض المشتركون تليقائيًا لنظام الدفع المسبق. 

وتختلف قيمة فاتورة التليفون الأرضي حسب نوع الاشتراك تختلف قيمة الاشتراك في التليفون الأرضي ، فتبلغ رسوم التركيب: 440 جنيه مصري + 43.86 جنيه مصري مصاريف جدية طلب، ويتم تسديد رسوم شهرية: 20 جنيه مصري.

قيمة فاتورة التليفون الأرضي

تغيير نظام فاتورة التليفون الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات we بدلًا من النظام الواحد المعتمد مسبقًا، أصبح المواطن قادر على الاختيار بين أكثر من نظام ويستطيع المشتركون تغيير نظام فاتورة التليفون الأرضي وفق احتياجاتهم والأسعار المتاحة لهم. 

وجاء نظام فاتورة التليفون الأرضي كما أوضحها الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات كالتالي: 

 

نظام فاتورة التليفون الأرضي

 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

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تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز وتسجيل القراءات في بتروتريد

 

 

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