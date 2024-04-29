الإثنين 29 أبريل 2024
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توفر شركة بتروتريد رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي الكترونيًا دون الحاجة إلى انتزار محصل الفاتورة الذي يجمعها من المنازل بداية كل شهر، وذلك في إطار اتجاهها إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد. 

خطوات قراءة عداد الغاز

يستطيع المواطنون قراءة عداد الغاز من خلال زيارة موقع شركة بتروتريد، واتباع الخطوات التالية: 

زيارة موقع شركة بتروتريد 

 اضغط على أيقونة تسجيل قراءة العداد. 

ادخل رقم الحساب الخاص بك. 

ادخل قراءة العداد.

اضغط على زر إرسال.

تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز وتسجيل القراءات في بتروتريد

دليلك الشامل للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر بتروتريد

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة الغاز وقيمتها دون انتظار محصل الغاز من خلال الدخول إلى  موقع شركة الغاز.

اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز.

إدخل رقم المشترك والذي يتضمن «رقم الشقة ورقم العمارة – البلوك – قطاع - المنطقة والمحافظة - رقم العداد بصورة صحيحة».

ثم اضغط على «استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

ويستطيع أصحاب عداد الغاز الجديدة مسبوقة الدفع شحن الغاز  من خلال البحث عن ناتجاس فى ماكينة فورى بكود 5612 أو اسأل عن (المرافق العامة) وستجد بين خيارات شركات الغاز «شركة ناتجاس»، ثم اشحن الكارت بالمبلغ المراد، قم \م بإغلاق كل محابس الأجهزة وبعدها ضع الكارت على العداد،  عليك الضغط على زر عداد الغاز، والانتظار حتى سماع الصفارة

اخر موعد لسداد فاتورة الغاز

يتم سداد فاتورة الغاز لأصحاب عدادات الغاز القديمة خلال الفترة من اليوم الأول حتى السابع والعشرين من كل شهر.

ويتاح لعملاء شركة الغاز تسجيل قراءة عدادات الغاز حتى يوم 27 في الشهر، بينما يمكن الاستعلام عن الفاتورة وسدادها على مدار الشهر بأكمله.

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دليلك الشامل للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر بتروتريد

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أبريل

فاتورة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز تسجيل قراءة العداد سداد فاتورة الغاز موقع شركة بتروتريد

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