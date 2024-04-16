الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بدأت من جديد.. مواعيد قطع الكهرباء في السويس

مواعيد قطع الكهرباء
مواعيد قطع الكهرباء في السويس

ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد قطع الكهرباء في السويس خاصة بعد نشر عدد من المحافظات والمناطق عن جداول مواعيد قطع الكهرباء فيها ما جعل سكان كل محافظة يبحثون عن المواعيد المخصصة لمنطقتهم السكنية لقطع الكهرباء في كي يكونوا مستعدين.

ننشر في التقرير التالي مواعيد قطع الكهرباء في السويس والتي كانت مطبقة بالفعل قبل شهر رمضان مباشرة ولم يصدر حتى الآن أي أخبار من المحافظة أي بيانات جديدة عن مواعيد جديدة لقطع الكهرباء فيها.

مواعيد قطع الكهرباء في السويس

كانت قد تم تقسيم محافظة السويس اللا مجموعات تضم كل مجموعة عدة مناطق ويكون مكتوب الساعات التي يتم فيها قطع الكهرباء في المنطقة وتم نشرها كالتالي:

مواعيد قطاع الكهرباء في السويس 

 

 

مواعيد قطع الكهرباء في السويس 

 

 

مواعيد قطع الكهرباء.. جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمناطق المستثناه

رابط شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء وجدول قطع الكهرباء في المحافظة

التواصل مع وزارة الكهرباء 

أتاحت وزارة الكهرباء عدة أرقام يمكن بها التواصل معها في حال وجود أعطال في الكهرباء أو عند وجود شكاوى وتكون متاحة على 24 ساعة يوميا 

- 121 الخط السخان للتواصل على مدار اليوم 
- 359 للتواصل من أجل دفع فاتورة الكهرباء 
- 527935 للاتصال في حالة الرغبة في تقديم الاستفسارات من المستهلكين.
- 2835989 للاتصال من أجل البلاغات الفنية 
-14619 لتسجيل قراءة عداد الكهرباء 
-7021 للاستعلام عن المتأخرات

خطة تخفيف الأحمال 

منذ يوليو الماضية بدأت الحكومة في تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يوميًا بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة.

وبسبب مطالبت نواب البرلمان والتماسات المصريين طبقت وزارة الكهرباء خطة محكمة من اجل تخفيف الأحمال تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساء بحيث يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين فقط.

وفي رمضان الماضي اعلن مجلس الوزراء عن وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وذلك لمراعاة الطقوس الخاصة بالشهر الكريم وتم استئناف خطة تخفيف الاحمال من جديد بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك منذ أمس الاثنين.

txt

جدول قطع الكهرباء في الدقهلية والمدن التابعة لها

txt

محافظ أسيوط يوجه بمراعاة العدالة في خطط تخفيف أحمال الكهرباء

txt

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2024

txt

مدة قطع الكهرباء في مصر 2024

مواعيد قطع الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء في السويس قطع الكهرباء في السويس وزارة الكهرباء مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

15 عام تستعد لهذا الهجوم.. كيف تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي؟

باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة