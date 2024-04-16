بدأت من جديد.. مواعيد قطع الكهرباء في السويس

ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد قطع الكهرباء في السويس خاصة بعد نشر عدد من المحافظات والمناطق عن جداول مواعيد قطع الكهرباء فيها ما جعل سكان كل محافظة يبحثون عن المواعيد المخصصة لمنطقتهم السكنية لقطع الكهرباء في كي يكونوا مستعدين.

ننشر في التقرير التالي مواعيد قطع الكهرباء في السويس والتي كانت مطبقة بالفعل قبل شهر رمضان مباشرة ولم يصدر حتى الآن أي أخبار من المحافظة أي بيانات جديدة عن مواعيد جديدة لقطع الكهرباء فيها.

مواعيد قطع الكهرباء في السويس

كانت قد تم تقسيم محافظة السويس اللا مجموعات تضم كل مجموعة عدة مناطق ويكون مكتوب الساعات التي يتم فيها قطع الكهرباء في المنطقة وتم نشرها كالتالي:

مواعيد قطاع الكهرباء في السويس

مواعيد قطع الكهرباء في السويس

التواصل مع وزارة الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء عدة أرقام يمكن بها التواصل معها في حال وجود أعطال في الكهرباء أو عند وجود شكاوى وتكون متاحة على 24 ساعة يوميا



- 121 الخط السخان للتواصل على مدار اليوم

- 359 للتواصل من أجل دفع فاتورة الكهرباء

- 527935 للاتصال في حالة الرغبة في تقديم الاستفسارات من المستهلكين.

- 2835989 للاتصال من أجل البلاغات الفنية

-14619 لتسجيل قراءة عداد الكهرباء

-7021 للاستعلام عن المتأخرات

خطة تخفيف الأحمال

منذ يوليو الماضية بدأت الحكومة في تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يوميًا بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة.

وبسبب مطالبت نواب البرلمان والتماسات المصريين طبقت وزارة الكهرباء خطة محكمة من اجل تخفيف الأحمال تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساء بحيث يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين فقط.

وفي رمضان الماضي اعلن مجلس الوزراء عن وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وذلك لمراعاة الطقوس الخاصة بالشهر الكريم وتم استئناف خطة تخفيف الاحمال من جديد بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك منذ أمس الاثنين.