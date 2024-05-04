الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. ووسائل الدفع المعتمدة 2024

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد محور اهتمام الملايين من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لسداد قيمة الاستهلاك الشهري لتفادي دفع غرامة التأخير عن السداد والتي أقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعملاء المتخلفيم عن الدفع.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عن شهر مايو 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والذي تم تخصيصه لخدمة العملاء وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهرية.

تحديد محافظة الإقامة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بدقة.

تسجيل رقم العداد في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور إجمالي فاتورة الاستهلاك الشهرية موضح بها المبلغ المراد سداده بدقة.

طرق دفع فواتير المياه الشهرية

هناك عدة طرق معتمدة لدفع فواتير المياه الشهرية والتي تتلخص فيما يلي:-

سداد الفاتورة من خلال التطبيق الإلكتروني 125 عبر الهاتف المحمول والذي يعمل بنظام الإندرويد.

عبر الهاتف أون لاين لحاملي هواتف IOS.

من خلال تطبيق فوري.

من خلال موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

من خلال تطبيق خالص عبر الهاتف المحمول.

من خلال تطبيق أمان.

من خلال تطبيق سهل.

يدخل العميل رقم العداد الراغب في الاستعلام عن قيمة استهلاكه الشهري رقنم العداد الراغب في معرفة قيمة فاتورته الشهرية في الخانات المخصصة لذلك عبر الموقع الاكتروني أو التطبيقات السابقة حيث تشمل الفاتورة كمية المياه المستهلكة استهلاك الوحدة سعر المتر قيمة الاستهلاك وإجمالي الاستهلاك الشهري.

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