الخميس 02 مايو 2024
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اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

مع بداية شهر مايو 2024 يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء خاصة عملاء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للبحث عن قيمة فاتورة الشهر ودفعها في وقتها لعدم تراكم الفواتير.

ويمكن من خلال هذا التقرير الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وكذلك من الشركات الأخرى الموزعة للكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة  من الموقع الخاص بالشركة والذي يمكن الوصول إليه من هنا 

من خدمات الشركة يتم اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم المسجل وكلمة السر.

يعقبها ادخال رقم المشترك للاستعلام عن فواتير الكهرباء المستحقة شهر مايو 2024.

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الاستعلام عن فواتير الكهرباء 

ومن مختلف الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء المستحقة بكل سهولة بالاعتماد على التحول الرقمي الذي يسر الوصول إلى مختلف الشركات الموزعة للكهرباء ثم ادخال رقم المشترك والاستعلام عن الفواتير المستحقة:

الاستعلام عن الفواتير المستحقة للكهرباء اضغط هنا 

اختار الشركة التي تقوم بتغطية الكهرباء في منطقتك السكنية 

ويكون مكتوب اسم الشركة على اخر فاتورة مستحقة حصلت عليها عقب تسديدها

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

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