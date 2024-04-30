الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مايو 2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث كثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مايو 2024 وذلك عبر محركات البحث لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها اونلاين  او من خلال الذهاب للشركة التابع لها.

وترصد “الدستور” في هذا التقرير طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر لشهر مايو 2024، حيث  يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التي تقع في نطاقها: مثل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أو شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والبحث عن خدمة الاستعلام عن الفواتير.

2- إدخال رقم العداد الخاص بك، والنقر على أيقونة "الاستعلام عن الفاتورة"، سيظهر لك الرقم المستحق، مع تفاصيل عن استهلاكك.

3- ويتم تسجيل الدخول إلى حسابك: في حال كان لديك حساب مستخدم على الموقع، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، إذا لم يكن لديك حساب بعد، يمكنك إنشاء واحد جديدًا باستخدام بياناتك الشخصية ورقم العميل إن وجد.

3. اختيار الفاتورة والشهر: بعد تسجيل الدخول، اختر خيار "استعلام عن الفواتير" أو "تفاصيل الفاتورة"، ثم حدد الشهر المراد الاستعلام عنه، في هذه الحالة شهر مايو 2024.

4. استعراض الفاتورة: بعد تحديد الشهر، سيتم عرض تفاصيل فاتورة الكهرباء لذلك الشهر، ويمكنك استعراض المبلغ المستحق وتفاصيل الاستهلاك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الخط الساخن

توفر بعض شركات الكهرباء المصرية خطًا ساخنًا للرد على استفسارات العملاء،ويمكنك من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

  • ابحث عن رقم الخط الساخن على موقع شركة الكهرباء أو تطبيقها.
  • تأكد من صحة رقم العداد الذي تدخله عند الاستعلام عن الفاتورة.
  • احتفظ بنسخة من فاتورة الكهرباء الخاصة بك للدفع أو للمراجعة في المستقبل.

في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل، لا تتردد في التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بشركة الكهرباء.

5. الدفع إذا كان هناك مستحقات: إذا كانت هناك أية مستحقات عليك دفعها، يمكنك استخدام الخيارات المتاحة لدفع الفاتورة عبر الإنترنت، مثل البطاقة الائتمانية أو الحوالة البنكية.

6. طباعة الفاتورة: يمكنك أيضًا طباعة نسخة من الفاتورة للحفاظ عليها للإشارة المستقبلية.

يرجى ملاحظة أن الخطوات قد تختلف قليلًا حسب شركة توزيع الكهرباء في منطقتك، لذا يجب التحقق من الموقع الرسمي للشركة للحصول على التعليمات الصحيحة والأحدث.

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