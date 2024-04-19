طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتقديم الشكاوى أونلاين وهاتفيا

مع حلول شهر أبريل 2024، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم.

في هذا التقرير، نقدم لكم معلومات شاملة حول طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024، مع توضيح الخطوات اللازمة لكل طريقة.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني

توفر معظم شركات الكهرباء المصرية خدمة الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيًا من خلال مواقعها الرسمية.

للاستفادة من هذه الخدمة، اتبع الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع شركة الكهرباء الخاصة بك.

إدخال رقم العداد الخاص بك.

النقر على أيقونة "الاستعلام عن الفاتورة".

سيظهر لك الرقم المستحق، مع تفاصيل عن استهلاكك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الخط الساخن

توفر بعض شركات الكهرباء المصرية خطًا ساخنًا للرد على استفسارات العملاء،

ويمكنك من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

ابحث عن رقم الخط الساخن على موقع شركة الكهرباء أو تطبيقها.

تأكد من صحة رقم العداد الذي تدخله عند الاستعلام عن الفاتورة.

احتفظ بنسخة من فاتورة الكهرباء الخاصة بك للدفع أو للمراجعة في المستقبل.

في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل، لا تتردد في التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بشركة الكهرباء.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء في مصر

هناك العديد من الطرق لدفع فاتورة الكهرباء في مصر، إليك بعضًا منها:

يمكن دفع فاتورة الكهرباء عبر منصة الفواتير الإلكترونية الحكومية

موقع شركة الكهرباء: توفر معظم شركات الكهرباء المصرية خدمة الدفع عبر الإنترنت على مواقعها الإلكترونية.

التطبيقات الإلكترونية: توفر بعض التطبيقات الإلكترونية، مثل "فواتيري" و"PayMe"، خدمة الدفع عبر الإنترنت لفواتير الكهرباء.

كيفية تقديم شكاوى الكهرباء في مصر

هناك العديد من الطرق لتقديم شكاوى الكهرباء في مصر، إليك بعضًا منها:

تقديم شكاوى الكهرباء عبر الخط الساخن

رقم الخط الساخن لشركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

تقديم شكاوى الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني

يمكنك تقديم شكوى من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

يمكنك تقديم شكوى من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.