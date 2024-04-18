جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد بمحافظات مصر (القاهرة والجيزة)

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد بمحافظتي القاهرة والجيزة وكذلك جميع محافظات مصر من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

كان مجلس الوزراء اتخذ قرار في يناير الماضي بتنفيذ خطة لتخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميا في جميع محافظات مصر وفي رمضان الماضي تم استثناء تطبيق الخطة لما بعد شهر رمضان 2024 وبالفعل أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على عودة انقطاع الكهرباء يوميا لمدة ساعتين في جميع محافظات مصر باستثناء 4 محافظات وبعض المناطق الاستراتيجية وبدأ التتفيذ في يوم الإثنين الماضي الموافق 15 أبريل بعد التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول.

جدول تخفيف الأحمال محافظة القاهرة

وكانت الصفحة الرسمية على الفيسبوك لمحافظة القاهرة قد أعلنت عن جدول تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالمناطق الواقعة داخلها بداية من الساعة الحادية عشرة صباخا وحتى الخامسة مساء لمدة ساعتين فقط يوميا ونشرت على صفحتها جدول يتعلق بتخفيف الأحمال بالمناطق الواقعة بها بداية من الإثنين الماضي الموافق 15 أبريل.

جدول تخفيف الأحمال محافظة الجيزة 2024

كانت مخافظة الجيزة قد أعلنت مؤخرا من خلال صفحتها ابخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في عدة مناطق بالمحافظة.

ويشير البيان الذي نشرته المحافظة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الخطة تشمل مناطق: (الهرم، وفيصل، والعمرانية، والطالبية، والرماية، وحدائق الأهرام، وأبوالنمرس) بالإضافة إلى مناطق آخري مثل الدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة.

وبدأت خطة تخفيف أحمال الكهرباء منذ الإثنين الماضي المواقق 15 أبريل 2024، وتبدأ يوميًّا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً.

أسباب استمرار خطة تخفيف الأحمال 2024

نشر مجلس الوزراء عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أسباب خطة تخفيف الأحمال والتي جاءت كالتالي:

- ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خاصة في فصل الصيف عن الأعوام السابقة.

- نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.

- نقص العملة الأجنبية وهو ما يرفع تكلفة استيراد الغاز.

- كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة.

- عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.

- زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.

- ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

مناطق ومحافظات تم استثنائها من خطة تخفيف الأحمال

أعلنت وزارة الكهرباء عن استثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

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