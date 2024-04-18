الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بيع "الجمارك المصرية" للسلع التى لم ينه أصحابها أوراقها.. "الحكومة" تحسم الجدل

الجمارك المصرية
الجمارك المصرية

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة تعامل "الجمارك المصرية"، مع البضائع التي لا تزال هناك.

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، إن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليارات ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متركة في الجمارك، ولم يقم أصحابها بإتمام استلامها.

وأشارت إلى أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويلها للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية.
وبشأن صفقات جديدة تخص "رأس جميلة"، قال إن أي صفقات جديدة بيتم الإعلان عنها بكل شفافية.

وتابع: "الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة والحكومة تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة".

وواصل: "سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاسثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية".

الحكومة الجمارك سلع الجمارك متحدث الحكومة الجمارك المصرية

مواد متعلقة

الحكومة: رصد أسعار 300 سلعة وسنصل إلى 1000 خلال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين