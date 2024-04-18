بيع "الجمارك المصرية" للسلع التى لم ينه أصحابها أوراقها.. "الحكومة" تحسم الجدل

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة تعامل "الجمارك المصرية"، مع البضائع التي لا تزال هناك.

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، إن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليارات ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متركة في الجمارك، ولم يقم أصحابها بإتمام استلامها.

وأشارت إلى أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويلها للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية.

وبشأن صفقات جديدة تخص "رأس جميلة"، قال إن أي صفقات جديدة بيتم الإعلان عنها بكل شفافية.

وتابع: "الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة والحكومة تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة".

وواصل: "سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاسثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية".