اعتماد موازنة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للعام المالي 2024/2025

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025 لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتستهدف إجمالي استثمارات تصل إلى 2.055 مليار جنيه، تشمل إنشاء نظام تحكم آلي في قطاعي المنيا شمالًا وجنوبًا بقيمة 1.214 مليار جنيه، لمراقبة الشبكة وسرعة إصلاح الأعطال وتقليل فترة الانقطاع، وتستهدف أيضًا تحقيق فائض نقدي في 30 يونيو 2025 بقيمة 973 مليون جنيه.

وتسعى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال مشروع الموازنة التخطيطية لتحقيق الرؤية والرسالة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في نطاق عمل الشركة الذي يشمل عدد (5) محافظات وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، والتي تمثل حوالي 51% من مساحة جمهورية مصر العربية. ومن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.252 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 6.5% عن المتوقع للعام المالي الحالي. كما أنه من المستهدف وصول الحمل الأقصى للشركة إلى (4100) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره (3731) ميجاوات متوقع للعام المالي الحالي بنسبة تطور بلغت حوالي 10%، لذا تم وضع مشروع للموازنة التخطيطية للشركة لتحقيق ما يلبي احتياجات جميع العملاء.

واستعرض المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أهم أهداف هذه الخطة والتي تتلخص في تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء.

وأفاد انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض فقد استهدفت الشركة تنفيذ خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالى (800) مليون جنيه سيتم من خلالها تنفيذ مشروعات توسعيه بالشبكة بقيمة 400 مليون جنيه وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 220.8 كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 74.51 كم وتركيب عدد 60 محول جديد وانشاء لوحة توزيع جهد متوسط، وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد بقيمة 252 مليون جنيه وذلك بإحلال 79.7 كم لشبكة الجهد المتوسط وإحلال 394.4 كم لشبكة الجهد المنخفض واحلال 296 محول.

وقامت الشركة بإطلاق خطة لتطوير مراكز الخدمة التابعة لها من خلال توحيد الهوية البصرية لتلك المراكز وتحسين جميع الخدمات المقدمة. ومن المخطط تطوير عدد (6) مراكز خدمة عملاء خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغ عدد مراكز الخدمة المطورة بالهوية البصرية عدد (19) مركز خدمة حتى تاريخه.

وتهدف الشركة خلال العام المالي 2024/2025 إلى تحسين الأداء المالي بما يحافظ على أصول وأموال الشركة من خلال تعزيز نظام الرقابة الداخلية وزيادة إيرادات الشركة من خلال تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 2.157 مليار جنيه، مقابل مبلغ 2.015 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2023/2024 بنسبة تطور قدرها 7.05%، وتوسيع عمل عقود الصيانة للغير.

وفي إطار المجال التجاري، من المخطط أن تصل كمية الطاقة المباعة إلى 18.317 مليار كيلو وات ساعة خلال 2024/2025 بقيمة 19.391 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت 12.3% عن المتوقع للعام المالي الحالي. كما تهدف الشركة إلى تحقيق متوسط سعر بيع قدره 105.86 قرش/كيلو وات ساعة مقابل 89.58 قرش/كيلو وات ساعة تحققت خلال العام المالي السابق بنسبة تطور 18.17%. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الشركة زيادة الإصدار حيث من المتوقع أن يصل إلى 20.681 مليار جنيه مقابل 16.142 مليار جنيه تحققت خلال العام المالي السابق بنسبة تطور بلغت 28.12%.