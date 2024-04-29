الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

بالتعاون مع "شنايدر إليكتريك".. خطوة جديدة من "الكهرباء" لتحسين الفقد بالشبكة

بروتوكول التعاون
بروتوكول التعاون

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شنايدر إليكتريك مصر، في مجال تحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط.

ووقع على بروتوكول التعاون، المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وسيباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إليكتريك لمنطقه شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي.

 وقال "شاكر"، إن بروتوكول التعاون يأتي تأكيدًا على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للاعت​ماد على أحدث الأنظمة والتكنولوجيات لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني.

وأشاد سباستيان ريز، رئيس شركة شنايدر مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من هذا المشروع التجريبي لتعميمه؛ لتحقيق الاستفادة لشبكات التوزيع وتحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط.

وأضاف المهندس محمد السطوحي نائب رئيس شركه شنايدر، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المبادئ العامة للتعاون بشأن تنفيذ مشروع تجريبي في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط.

وينفذ المشروع من قبل شركة شنايدر بدون تحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر أي أعباء مالية.

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