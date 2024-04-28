الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"القابضة للكهرباء" تعتمد موازنة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

جريدة الدستور

اعتمدت الشركة القابضة للكهرباء مصر، برئاسة جابر دسوقي، الموازنة الخاصة بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء للعام المالي 2024-2025 وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة بمقر الشركة القابضة في العاصمة الإدارية.

وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس حمدي ضرغام رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب  لشركة وسط الدلتا الأعمال المستهدفة في الموازنة ومن أبرزها القدرة المستهدفة  حيث تبلغ القدرة الإسمية للشركة حاليا ( ٥٨٦٣) م.و) والقدرة الفعلية (٥٧٠٠ م.و)، تهدف الشركة إلى إنتاج طاقة كهربائية قدرها (٢٦٦٥٥،٢٦ ج.و.س) خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمعدل إستهلاك للوقود المستخدم في توليد هذه الطاقة يبلغ ١٦٤.٣٥جم/ك.و.س، طبقًا لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومى للطاقة وبما يحقق التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية الموحدة.

تسعى الشركة إلى ترشيد نسبة الطاقة المستهلكة المولدة وخفضها إلى (۲۲۱)، مقابل ۲۳۸)محقق العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة طبقًا لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومى للطاقة، وتستهدف تحقيق اتاحية قدرها(٩٦.٧٢).

تسعى الشركة إلى تخفيض معامل الخروج الاضطرارى إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة، فاستهدفت معاملا للخروج الاضطراری قدره (۰۲۱).

وتستهدف الشركة انجاز استثمارات تقدر بنحو (۸۱۱) مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح يقدر بنحو (٥٥) مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأكدت  الشركة خلال الجمعية التزامها بجميع القوانين والتعهدات طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته.

وتحرص على استكمال تركيب أحدث الأجهزة المطلوبة من قبل جهاز شئون البيئة بوحدات التوليد لمواصلة التحسينات البيئية ورصد الإنبعاثات وغازات الإحتباس الحرارى في سبيل المحافظة على التوافق البيني.
. تجدد الشركة التزامها بتطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع قطاعات الشركة المختلفة وسعيها لإنشاءوتوثيق وتطبيق نظام الإدارة التكاملي (Integrated Management System) وفقا لمتطلبات نظم ومقاييس أنظمة الإدارة العالمية في إطار القوانين والتشريعات المحلية مع إستمرارية التطوير والتحسين بما يحقق الهدف الأساسي، ويساهم في تطبيق أسس الحوكمة الفعالة.

تهدف الشركة إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات من خلال عدة إجراءات أساسية، أهمها تعظيم دور التصنيع المحلى في إطار توجه الدولة والشركة القابضة لكهرباء مصر لدعم الصناعة المحلية لمجابهة زيادة أسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفة الإصلاح خارج البلاد نظرًا للظروف العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، واستثمار الخبرات والقدرات البشرية المتمثلة في العمالة الفنية المدربة بالمحطات.

- استكمال الشركة ما بدأته من تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع بجميع مستعمراتها السكنية للحفاظ على
مواردها وتخفيض نسب الفقد في الطاقة المنتجة قدر الإمكان.

- تعظيم الاستفادة من المخزون بالشركة سواء من خلال التبادل الداخلى لقطع الغيار بين محطات الشركة أو التبادل الخارجي بين الشركة والشركات الشقيقة.

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