السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"القابضة لكهرباء مصر" تناقش موازنات شركات التوزيع بداية من الغد

الكهرباء
الكهرباء

تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر، بداية من غدا الأحد، الجمعية العامة العادية لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لمناقشة موازنة العامة لشركات توزيع الكهرباء للعام المالي الجديد 2024/2025.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستستمر في مناقشة موازنات الشركات التابعة لها  بداية من الأحد حتى الخميس القادم بواقع شركتين يوميا.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن غدا سوف يشهد مناقشة موازنات شركتي البحيرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ويوم الاثنين مناقشة شركتي مصر الوسطي، وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

كهرباء مصر الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة

مواد متعلقة

تطوير شبكات الكهرباء في شبه جزيرة سيناء: التحديات والفرص

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)