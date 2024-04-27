"القابضة لكهرباء مصر" تناقش موازنات شركات التوزيع بداية من الغد

تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر، بداية من غدا الأحد، الجمعية العامة العادية لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لمناقشة موازنة العامة لشركات توزيع الكهرباء للعام المالي الجديد 2024/2025.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستستمر في مناقشة موازنات الشركات التابعة لها بداية من الأحد حتى الخميس القادم بواقع شركتين يوميا.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن غدا سوف يشهد مناقشة موازنات شركتي البحيرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ويوم الاثنين مناقشة شركتي مصر الوسطي، وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.