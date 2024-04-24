تطوير شبكات الكهرباء في شبه جزيرة سيناء: التحديات والفرص

شهدت شبه جزيرة سيناء تنفيذ خطة طموحة لتطوير شبكات الكهرباء ومحطات انتاج الكهرباء ضمن خطة التنمية التي وضعتها الحكومة لتطوير هذه القطعة الهامة من أرض مصر

تم تنفيذ عدة مشاريع لتطوير شبكات الكهرباء في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة، وهذه بعض الأمثلة على تلك المشاريع:

تم تنفيذ مشاريع لتحديث وتوسع شبكات الكهرباء القائمة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك استبدال الأسلاك القديمة وتحديث المحولات والمعدات الكهربائية لتحسين كفاءة النقل وتقليل فاقد الطاقة.

بلغت إجمالي تكلفة تطوير شبكات توزيع قطاع كهرباء جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2023.

فى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، سانت كاترين، شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، ويشمل حوالي 45 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (119 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 وتم إدخال المنظومة الجديدة العدادات مسبوقة الدفع حيث وصل عدد المشتركين (43 ألف)، كما تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 200 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

● 2 خلايا جهد متوسط

● 30 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

● 17 سكينة هوائية جهد متوسط.

● 3 وحدات ربط حلقى جهد متوسط.

● 2019 عامود هوائى جهد متوسط.

● 65 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

● 200 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

● 1415 عامود جهد منخفض.

● 430 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

● 27 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

● 101 صندوق توزيع جهد منخفض.

تم إنشاء مركز خدمة العملاء بمبلغ 8 مليون جنيه ويشمل:

- مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا

- مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين

- صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة

- مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج إلى أحد بأي من العاملين بالشركة

تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين (مركز خدمة متنقل)

يتم إنشاء مركز التحكم الآلي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد اعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة اصلاح الاعطال، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ.

تم إنشاء محطة شحن السيارات داخل هندسة شرم الشيخ وذلك لشحن السيارات الملاكي وذلك لخدمة كافة المواطنين

تم تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ملك الشركة وملك الغير، وذلك حرصا من الشركة علي جودة واستمرارية التغذية الكهربية

وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 900 مليون جنيه متمثلة فى:

● "نقل الكابلات المتعارضة مع مشروع إنشاء الطريق الأوسط (ابن سيناء)"

● توصيل التيار الكهربائى لشركة انابيب البترول بمدينة ابو رديس

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 83 عمارة سكنية بمدينة طور سيناء

● توصيل التيار الكهربائى لمجمع صناعات الرخام بمدينة راس سدر

● توصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية والمساعدة

● توصيل التيار الكهربائى لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء

● توصيل التيار الكهربائى لتجمعات تنموى بجنوب سيناء

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعى بابو رديس

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بمدينة طور سيناء

● توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (9) تجمعات على طول الخط

● توصيل التيار الكهربائى للبوبات والارتكازات الأمنية بالطريق الدولى النفق/ شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى الى الوحدة الإنتاجية رقم (1) مصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي للمشروع الاستراتيجي لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران

● توصيل التيار الكهربائي لعدد 4 محطات تحلية ( رأس سدر - أبوزنيمة - دهب- نويبع)

● رفع وتعديل مسار المهمات المتعارضة مع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من مدخل شرم الشيخ وحتى مفارق طريق دهب

● توصيل التيار الكهربائى لمجمع المحارق التابع لمديرية الصحة بطور سيناء

● نقل وتعديل مسار الكابلات المتعارضة مع مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمنطقة وادي الراحة

● توصيل التيار الكهربائي للوحدات الصحية ( بوادي مندر - بقرية الوادى - وحدة التأمين الصحي بمدينة طابا - بوادي المراخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة غازتك بمدخل مدينة شرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي الى محطة معالجة الصرف الصحي بطور سيناء

● تعديل مسار كابلات التغذية الرئيسية لشركة السويس للزيت (سوكو) بمدينة أبو رديس

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن السيارات بالكهرباء بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الخضراء

● توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الزرقاء.

● توصيل التيار الكهربائي لامتداد المنطقةالزرقاء

● توصيل التيار الكهربائي للمشى السياحي

● توصيل التيار الكهربى الى مشروع ابنى بيتك الجديد

● توصيل محطات الطاقة الشمسية بلوحتين بشرم الشيخ

● توصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه البحر بالجبيل

● توصيل التيار الكهربي لبديل الاعتداد بالجبيل

● توصيل التيار الكهربي لجمعية العاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء

● توصيل التيار الكهربي لحى الشروق

● توصيل التيار الكهربي لمزارع التعمير

● توصيل التيار الكهربي لمحطة معالجة الصرف الصحى بالطور

● توصيل التيار الكهربي لل148 عمارة(حى النصر)

● توصيل التيار الكهربي لجامعة الملك سلمان فروع (الطور-شرم سدر)

● إزالة تعارضات طريق السلام

● منظومة تطوير التأمين الصحى الشامل

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 400 مليون جنيها والتي تتمثل في الاتى:-

● توصيل التيار لروافع المياه 1، 2، 3، 4 بمدينة سانت كاترين

● توصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية والمساعدة

● رفع تعارضات طريق وادي فيران/سانت كاترين

● توصيل التيار الكهربى إلى مدرسة طوبيا

● نقل تعارضات قرية الرملة

● 4 وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

● مشروع الريف المصرى

● التجمعات التنموية

وتنفذ الوزارة في ضوء استراتيجية تنموية شاملة تستهدف تلبية احتياجات أهالي سيناء والمشروعات التنموية بها، حتى أصبحت سيناء تتمتع بشبكة كهرباء قوية وفعالة، قادرة على تلبية جميع الاحتياجات التنموية.

لم يكن تحقيق هذه الإنجازات مجرد تعزيز للشبكة الكهربائية، بل كان تطورًا جوهريًا لتحقيق رؤية تعمير سيناء، حيث تم في أغسطس الماضي تشغيل محطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة في العريش وربطها بالشبكة القومية للكهرباء باستثمارات بلغت 400 مليون جنيه، هذه الخطوة الهامة أضافت 250 ميجاوات إلى الشبكة، مما زاد من قدرة الشبكة على تلبية احتياجات السكان والمشروعات الصناعية والاقتصادية.

محطة كهرباء بالمساعيد شمال سيناء

واستمرارًا لرحلة التحسين والتطوير، تمت إقامة محطة كهرباء بالمساعيد شمال سيناء بتكلفة 450 مليون جنيه لتغذية الشبكة والربط مع محطة الشلاق في الشيخ زويد، مما يمكنها من توفير الكهرباء لمدينة العريش ولمشروعات قومية جديدة في المنطقة، بما في ذلك محطة تحلية المياه بالكيلو 17 ومطار العريش والميناء البحري.

بالإضافة لذلك، تم تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بمحافظة شمال سيناء بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 1.6 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه، ما يعكس التزام الوزارة بضمان جودة الخدمة وتوفير الكهرباء بشكل مستدام.

تم توصيل التغذية الكهربائية لـ 1.5 مليون مشترك حتى نهاية يوليو 2023، كما بلغ إجمالي استثمارات وتكلفة مشروعات شركات توزيع الكهرباء حتى الآن بما فيها الخطة الاستثمارية 48.4 مليار جنيه و90.3 مليون دولار و230.5 مليون يورو.

_ تشمل محطة كهرباء الشباب الجديدة بقدرة أسمية 1500 ميجاوات، ومحطة كهرباء العين السخنة بقدرة اسمية 1300 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة اسمية 640 ميجاوات.

_ بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح 12 مليار جنيه بقدرة 580 ميجاوات، كما بلغت قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس 4.3 مليار جنيه، علاوة على توقيع 23 مذكرة تفاهم بشأن الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ نوفمبر 2022 باستثمارات 85 مليار دولار.