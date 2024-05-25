السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمدة 6 ساعات.. تعرف على أماكن انقطاع مياه الشرب في دمياط غدًا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة  دمياط عن انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق غدا الأحد لمدة ستة ساعات متواصلة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بسبب صيانه عداية ٦٠٠ بقنال العنانيه التابعة لمركز دمياط.

ومن جانبه قال اللواء احمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط والعضو المنتدب، إن المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب هي مدينة عزبة البرج وقرية شطا ومناطق جنوب وغرب بورسعيد وقرية الشعراء وقرية البستان التابعتين لمركز دمياط وقرية العنانية وقرية شط جريبة التابعتين لمركز دمياط.


 

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