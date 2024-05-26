تابع رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

يوم واحد وينتهي التوقيت المحدد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من أجل الاستعلام عن فاتورة شهر مايو المستحقة من المستهلكين للغاز الطبيعي في مختلف محافظات مصر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2024

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى الرابط الذي يمكن به الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة عداد الغاز قبل انتهاء الموعد المحدد لتسجيل القراءة.

يكون الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 من خلال موقع بتروتريد التي تتيح رابط مباشر الاستعلام عن فاتورة بادخال رقم المشترك فقط

الوصول لموقع بتروتريد لتسجيل قراءة عداد والاستعلام عن فاتورة عداد الغاز المنزلي اضغط هنا

ثم اكتب الرقم الموجود على العداد المعلق في منزلك

اضغط على اعرض من أجل إظهار الفواتير المستحقة

مع العلم ان اخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز للاستعلام عن فاتورة شهر مايو 2024 هو يوم 27 مايو 2024، ويمكن تسديد الفاتورة في أي يوم خلال الشهر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز مايو 2024

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع الشركة الوطنية للغاز ناتجاس اضغط هنا

ثم ادخل البيانات المطلوبة وهي رقم المشترك المكتوب على العداد ايضا كي يمكنك الاطلاع على فاتورة الغاز المستحقة لشهر مايو 2024 .

الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز المنزلي 2024

وفي حالة صعوبة الاعتماد على الطرق السابقة في الاستعلام عن فاتورة العداد الغاز المنزلي يمكن اختيار ايا من الطرق التالية لتسجيل قراء عداد الغاز لشهر مايو والاستعلام عن الفاتورة

الاتصال بالخط الساخن 17169 من أي موبايل أو خط ارضى

خدمة الرد الصوتى التفاعلى IVR من التليفون الارضي 09000727 أو المحمول 5727

تحميل تطبيق بتروميتر من متجر التطبيقات على هاتفك ثم تصوير العداد ورفع الصورة على التطبيق لتسجيل القراءة وتحصيل الفاتورة.

تقسيط فواتير الغاز 2024

يمكن للمستهلكين التقديم بطلب لتقسيط فواتير الغاز المستحقة في حال تراكمها وعدم دفعها بصورة منتظمة وذلك من خلال شركة بتروتريد حيث يمكن التوجة للمنطقة المدونة على الفاتورة التابعة لشركة بتروتريد، لبحث امكانية التقسيط أو استيفاء طلب التقسيط وسداد دفعة مقدمة.

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