بـ3 طرق| كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024.. وأنواعها

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024 من أكثر التساؤلات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الأيام الماضية مع موسم الحج 1445/2024 حيث يرغب الملايين من حجاج بيت الله الحرام في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا الموسم.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024

وللإجابة عن تساؤل عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024 أكدت وزارة السياحية أن هناك 3 طرق قانونية لذلك تتلخص فيما يلي:-

الطريقة الأولى: من خلال الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار عبر الرقم 19654.

الطريقة الثانية: من خلال الرقم المخصص لمواجهة الكيانات الغير الشرعية عبر الرقم 10550008630.

الطريقة الثالثة: من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected].

يذكر أن وزارة السياحة السعودية قد قررت اعتبارا من يوم 4 مايو 2024 بدأ تنفيذ التعلميات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول مكه على تصريح وتطبيق التعلميات المنظمة للحج خلال الموسم الحالي وإعادة الذين لا يحملون التصريح من حيث أتوا باستثناء:-

من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادرة من الجهة المختصة.

هوية مقين صادرة من مكه.

تصريح عمرة.

تصريح حج.

أنواع التأشيرات للسفر للسعودية

توفر المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من تأشيرات الدخول للأراضي المقدسة والتي تتيح للزوار والمقيمين الوصول إلى البلاد بسهولة ويسر وتعطي المملكة والتي تتمثل فيما يلي:-

فيزا السياحة السعودية.

فيزا العمل في المملكة العربية السعودية.

فيزا السعودية للطلاب المقيدين بالجامعات السعودية.

فيزا الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

فيزا الإقامة السعودية المميزة.

فيزا زيارة الأسرة السعودية.

فيزا زيارة مرافق المملكة العربية السعودية.

فيزا الزيارة الشخصية.

فيزا حديثي الولادة.

فيزا الحكومة السعودية.

فيزا الدبلوماسية والرسمية.

فيزا البعثات والمنظمات الدبلوماسية السعودية.

فيزا التمديد للخروج العودة المملكة العربية السعودية.

فيزا الحج.

فيزا العمرة.

فيزا عبور المطار السعودية.

اقرأ أيضا

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وأنواع التأشيرات