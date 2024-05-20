رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وأنواع التأشيرات

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين تزامنًا مع انطلاق أول أفواج الحج 2024-1445هـ، لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

تزامنًا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال الفترة الحالية، اصبح من السهل أن يستعلم المواطن عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 بشكل مباشر وسريع من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات السعودية التابع لوزارة الخارجية السعودية.

خطوات ورابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

- يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة التأشيرات (للدخول اضغط هنـــا)

- يقوم المستعلم بإدخال البيانات المطلبة بشكل صحيح والتي تتضمن (رقم جواز السفر- الجنسية الحالية- جهة القدوم- نوع التأشيرة).

- القيام بإدخال رمز الصورة للتحق من الأمان.

- ثم الضغط على ايقونة إجراء البحث.

- وأخيرًا، تظهر أمام المستعلم كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

أنواع التأشيرات السعودية

- تأشيرة زيارة العمل: تُسهل زيارة المملكة العربية السعودية بهدف العمل.

- تأشيرة المرور: تسمح تلك التأشيرة للمرور بالمملكة العربية السعودية لفترة قصيرة تصل إلى 96 ساعة

- تأشيرة العمرة: يستطيع من خلالها الزائر من أداء مناسك العمرة

- تأشيرات الحج: تمكن الزوار من أداء مناسك الحج بترتيب مسبق وبطريقة ميسرة.

- تأشيرة الزيارة الشخصية: تسهل على الزائر الذي لديه أهداف تجارية أو عائلية من طلب الزيارة لأغراض شخصية.

- تأشيرة العلاج: تتيح للمرضى فرصة الحصول على العلاج في المملكة.

- تأشيرة الزيارات التجارية: تُسهّل زيارة الشركات والمؤسسات للقاء الشركاء التجاريين في المملكة.

- واخيرًا تأشيرة الإقامة: تمكن المقيمين من دخول المملكة والإقامة بها لفترات محددة.