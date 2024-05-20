الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وأنواع التأشيرات

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين تزامنًا مع انطلاق أول أفواج الحج 2024-1445هـ، لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز. 

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 

تزامنًا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال الفترة الحالية، اصبح من السهل أن يستعلم المواطن عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 بشكل مباشر وسريع من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات السعودية التابع لوزارة الخارجية السعودية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الرسمية

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز.. أنواع التأشيرات السعودية

خطوات ورابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 

- يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة التأشيرات (للدخول اضغط هنـــا)
- يقوم المستعلم بإدخال البيانات المطلبة بشكل صحيح والتي تتضمن (رقم جواز السفر- الجنسية الحالية- جهة القدوم- نوع التأشيرة).

- القيام بإدخال رمز الصورة للتحق من الأمان. 

 - ثم الضغط على ايقونة إجراء البحث.

 - وأخيرًا، تظهر أمام المستعلم كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

2 أبريل.. آخر موعد لقبول اعتذارات حجاج السياحة عن التاشيرة 2024

أنواع التأشيرات السعودية

- تأشيرة زيارة العمل: تُسهل زيارة المملكة العربية السعودية بهدف العمل.

- تأشيرة المرور: تسمح تلك التأشيرة للمرور بالمملكة العربية السعودية لفترة قصيرة تصل إلى 96 ساعة

 - تأشيرة العمرة: يستطيع من خلالها الزائر من أداء مناسك العمرة 

- تأشيرات الحج: تمكن الزوار من أداء مناسك الحج بترتيب مسبق وبطريقة ميسرة.

- تأشيرة الزيارة الشخصية: تسهل على الزائر الذي لديه أهداف تجارية أو عائلية من طلب الزيارة لأغراض شخصية.

- تأشيرة العلاج: تتيح للمرضى فرصة الحصول على العلاج في المملكة.

- تأشيرة الزيارات التجارية: تُسهّل زيارة الشركات والمؤسسات للقاء الشركاء التجاريين في المملكة.

- واخيرًا تأشيرة الإقامة: تمكن المقيمين من دخول المملكة والإقامة بها لفترات محددة.

السعودية تأشيرة السعودية الحج كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

مواد متعلقة

2 أبريل.. آخر موعد لقبول اعتذارات حجاج السياحة عن التاشيرة 2024

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

في ذكرى وفاته| كيف كشفت النيابة العامة سر الابن الغامض لسمير صبري؟

عاجل| الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو للمرة الأولى.. ماذا يحدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

افتتاح معرض الزهور في رحاب المتحف المصري

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا