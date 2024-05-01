الأربعاء 01 مايو 2024
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عالم

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الرسمية

السعودية
السعودية

يبحث راغبي العمل في الوطن العربي، عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ، إذ يهتم العديد منهم بمعرفة حالة طلب التأشيرة الخاص بهم إلكترونيا.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 

وطرحت وزارة الخارجية السعودية من خلال منصة التأشيرات، خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، إذ يهتم العديد من راغبي السفر من حالة طلب التأشيرة الخاص بهم إلكترونيا عبر منصة الخارجية السعودية.

وبدأت الخارجية السعودية عام 2023، استبدال لاصق التأشيرة الذي يتم تسلميه للمسافرين بتأشيرة إلكترونية معرفة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، ويسمح من خلالها قراءة بيانات المسافر من خلال الـ QR، وذلك لـ65 دولة مختلفة بينها مصر.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز.. أنواع التأشيرات السعودية

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الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وشروط إصدارها

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

ويستطيع راغبي السفر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات السعودية من هنا، وإتباع عدد من الخطوات منها إدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم جواز السفر، الجنسية، جهة القدوم، الضغط على رمز الصورة للتحقق من الأمان، ثم الضغط على أيقونة إجراء البحث، ومن ثم تظهر على الشاشة المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

أنواع التأشيرات للمملكة العربية السعودية

وهناك أنواع مختلفة من التأشيرات للسعودية، منها تأشيرات العمرة لأداء العمرة، تأشيرة الزيارة الشخصية تكون دون أهداف تجارية أو عائلية، تأشيرة العلاج للذين يبحثون عن للعلاج في السعودية، تأشيرة المرور تكون مدتها من 48 ساعة إلى 96 ساعة وفقا لتحديد ساعات الترانزيت، تأشيرة الزيارات التجارية من أجل للقاء الشركاء التجاريين في المملكة، تأشيرة الإقامة لدخول السعودية والإقامة بها لفترات محددة، وتأشيرة زيارة العمل لزيارة السعودية لغايات العمل والتعاون الفني.

وكشف التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية لشركات الطيران في العالم الصادر عن Brand Finance الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلة والاستشارات الإستراتيجية، عن نمو قيمة العلامة التجارية للخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية بنسبة 58% منذ عام 2021.

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كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز.. أنواع التأشيرات السعودية

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