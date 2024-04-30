الخطوط السعودية ضمن قائمة العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم

وفق تقرير Brand Finance لأفضل 50 علامة تجارية لشركات الطيران

جدة، المملكة العربية السعودية؛ 04 أبريل 2024: كشف التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية لشركات الطيران في العالم الصادر عن Brand Finance الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلة والاستشارات الإستراتيجية، عن نمو قيمة العلامة التجارية للخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية بنسبة 58% منذ عام 2021.

وتقدّمت الخطوط السعودية خلال الأعوام الماضية ستة مراكز لتحتل المركز 33 في تصنيف قيمة العلامة التجارية؛ لتصبح سادس أسرع شركة طيران نموًا في قيمة العلامة التجارية لعام 2024، حيث بلغ تقييم علامتها التجارية 797.4 مليون دولار أمريكي.

ويقيّم التقرير العلامات التجارية لشركات الطيران وأكثرها قيمة حول العالم، واستطاعت الخطوط السعودية تحسين تصنيف قوة علامتها التجارية من A إلى +A لتحتل المركز الثالث كأعلى شركة طيران من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط.

وساهم في بناء العلامة التجارية في الخطوط السعودية خلال الفترة الماضية، توسيع شبكة خطوطها الجوية لربط المملكة العربية السعودية بوجهات رئيسية حول العالم، وتطوير تجربة الضيوف من خلال تحسين الخدمات والمرافق التي تقدمها. بالإضافة لذلك، أعادت الشركة صياغة هويتها التجارية وانطلاق عصرها الجديد الذي يركز على التحول الرقمي وإبراز الثقافة السعودية من خلال منتجاتها وخدماتها.

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وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رئيس التسويق في مجموعة السعودية الأستاذ خالد طاش: "يأتي تقرير Brand Finance إنعكاسا لاختيار استراتيجيات مبتكرة نجحت بتعزيز قيمة علامتنا التجارية وتحسين تجربة ضيوفنا.. ولقد ساهم تعاون الخطوط السعودية مع شركاء عالميين في تعزيز سمعة علامتنا التجارية أمام جمهور عالمي أوسع، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع موسم الرياض من خلال إطلاق محتوى عالمي للملاكمة والمصارعة".

وأضاف: "نواصل التزامنا بالحفاظ على مسار النمو هذا والمضي قدمًا في الارتقاء بالخطوط السعودية كرمز للضيافة ومعيار للتميز في صناعة الطيران تماشيًا مع دورنا المحوري كمساهمٍ وممكّن لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

تقدم وكالة استشارات تقييم العلامات التجارية Brand Finance خدماتها بتقييم 5،000 علامة من أكبر العلامات التجارية حول العالم، وتنشر ما يقارب 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية عبر كافة القطاعات والبلدان. وبالإضافة إلى دورها في تحديد قيمة العلامة التجارية، تحدد Brand Finance القوة النسبية للعلامات التجارية من خلال مجموعة من المقاييس التي تقيّم استثمار التسويق ومزايا المساهمين والأداء التجاري.

نبذة عن الخطوط السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخرًا في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حاليًا إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

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