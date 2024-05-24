السعودية تلجأ لتقنية حديثة لخدمة الحجاج داخل المشاعر المقدسة

يشهد موسم الحج لهذا العام تجربة استخدام المركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات داخل المشاعر المقدسة، وكذلك مركبات النقل المبردة ذاتية القيادة لتوصيل طلبات الميل الأخير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد سخّرت منظومة النقل والخدمات اللوجستية أيضًا كافة الإمكانات التشغيلية لميناء جدة الإسلامي استعدادًا لتقديم خدمات لوجستية شاملة تتضمن مناولة الحاويات من السفينة، والكشف على الأضاحي والتأكد من سلامتها قبل نقلها إلى المشاعر المقدسة.

ويعد الميناء مركزًا لوجستيًا رئيسيًا ويمتلك قاطرات بحرية مختلفة الأحجام ومختلفة القوة للتعامل مع السفن الكبيرة والمتوسطة، حيث يمتلك 64 رصيفًا ومساحة تمتد إلى 12.5 كلم، ليخدم 75% من صادرات وواردات المملكة.