الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم متبقي على أول أيام عيد الأضحى 2024 العد التنازلي؟

أول أيام عيد الأضحى
أول أيام عيد الأضحى 2024

أول أيام عيد الأضحى 2024 العد التنازلي من أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للحصول على اجازة العيد والتي عادة ما تكون 6 أيام فأكثر حيث يقضيها الكثيرين خارج القاهرة سواء في الأرياف أو المناطق السياحية.

أول أيام عيد الأضحى 2024 العد التنازلي

لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة على أول أيام عيد الأضحى 2024 العد التنازلي وفقا للحسابات الفلكية حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة سيكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 وبذلك يكون عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو المقبل والذي يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

ووفقا للحسابات الفلكية السابقة فإن يوم وقفة عرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات ملبين الله سبحانه وتعالي طلبين غفران الذنوب والمعاصي في ذلك اليوم الفضيل حيث يغفر الله سبحانه وتعالي لكافة المستغفرين.

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عدد أيام اجازة عيد الأضحى المبارك 2024/1445

سيتم الإعلان رسميا عن عدد أيام اجازة عيد الأضحى المبارك 2024/1445 سواء لموظفي القطاع الخاص أو القطاع العام حيث جاءت أجندة الاجازة الرسمية كما يلي:-

  • يوم السبت الموافق 15/6/2024 اجازة وقفة عرفات.
  • يوم الأحد الموافق 16/6/2024 اجازة أول أيام عيد الأضحى 1445.
  • يوم الاثنين الموافق 17/6/2024 اجازة ثاني أيام عيد الأضحى 1445.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2024 اجازة ثالث أيام عيد الأضحى 1445.
  • يوم الأربعاء الموافق 19/6/2024 اجازة رابع أيام عيد الأضحى 1445.
  • يوم الخميس الموافق 20/6/2024 اجازة العيد.

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