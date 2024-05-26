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متى عيد الأضحى 2024؟.. العد التنازلي وفضل صيام عشر ذي الحجة

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك، بعد اقتراب موعده، وقد بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك والذي تبقى عليه فلكيًا 21 يوم، للحصول على إجازة طويلة وقسط من الراحة مع الأسرة، خلال إجازة عيد الأضحى، التي من المتوقع أن تبدأ يوم 15 يونيو 2024.

متى عيد الأضحى؟ العد التنازلي 

وفق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك فإن موعد عيد الأضحى المبارك هو الأحد 16 يونيو 2024 ويكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024، وتبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو وحتى السبت الذي يليه 22 يونيو 2024.

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فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

يُسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ويومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها: أولًا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري ، ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي”.

ثانيا إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ،ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ”.

ثالثًا: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري  ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك”.

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