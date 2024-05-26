الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال

عيد الأضحى
عيد الأضحى

بدأ العد التنازلي على موعد عيد الأضحى والذي تبقى عليه فلكيًا 21 يوم ومعها يزداد البحث عن أفضل الاعمال في شهر ذي الحجة شهر عيد الأضحى المبارك.

متى عيد الأضحى؟ 

نجيب في هذا التقرير عن الاسئلة المطروحة وبكثرة على محركات البحث المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عيد الأضحى المبارك وأفضل الاعمال التي تتم خلال هذه الأيام العشر من ذو الحجة.

وفق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك فإن موعد عيد الأضحى المبارك هو الاحد 16 يونيو 2024 ويكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.

وتبدأ اجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو وحتى  السبت الذي يليه 22 يونيو 2024.

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أفضل الأعمال في عيد الأضحى 

وعن أفضل الاعمال التي يستحب على المسلم فعلها في عيد الأضحى منها التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

كذلك ذبح الأضحية والذي يتم عقب أداء صلاة العيد ويستمر حتى ثلاثة أيام التشريق،  ثم الأكل من الأضحية حيث ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته.

ثم الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية فهذا حرام، أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أمام الرجال.

صيام الأيام العشر من ذو الحجة

وقبل عيد الأضحى ووقفة عرفة يستحب صيام الأيام التسع الأولى كاملة والإكثار من العبادات، والمقصود هنا صيام التسع الأُوَل وهم السبعة الأولى منها، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإنما عبَّر الشرع الشريف بالعشر على جهة التغليب؛ لأن صيامَ العاشر مُحَرَّمٌ إجماعًا وهو يوم عيد الأضحى. 

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كم متبقي على أول أيام عيد الأضحى 2024 العد التنازلي؟

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طرح 20 ألف رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع

 

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