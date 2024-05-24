الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يتخللها عيد الأضحى.. مواعيد عطلات شهر يونيو 2024

إجازة عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى

مواعيد عطلات شهر يونيو 2024، من المواضيع التى يتزايد. معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مواعيد عطلات شهر يونيو 2024

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أجندة الإجازات الرسمية 2024 ومن ضمن ذلك نشرت الصفحة مواعيد عطلات شهر يونيو للعام الحالي 2024.

وأكدت أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، والمعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن جميع العاملين في الدولة سيحصلون خلال شهر يونيو المقبل، على أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، والتي تصل إلى 9 أيام متصلة حيث تأتي إجازات عيد الأضحى ضمن العطلات الرسمية لشهر يونيو مما يجعله أكثر شهور السنة تميزا بالنسبة لعدد الإجازات.

أجندة العطلات الرسمية لعام 2024

-الجمعة 14 يونيو (عطلة أسبوعية).

-السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية).

-الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

-الإثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

-الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

-الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

-الخميس 20 يونيو (العديد من المصادر أكدت أن هناك اتجاه أن يمنحه مجلس الوزارء إجازة بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية).

-الجمعة 21 يونيو (عطلة أسبوعية).

-السبت 22 يونيو (عطلة أسبوعية).

كم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك؟

عدد أيام إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر

حتى كتابة الخبر لم يصدر بيان من مجلس الوزراء عن عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك 2024 لكنه وطبقا لقانون العمل فإن هذه الإجازات هي إجازات مدفوعة الأجر حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية الرسمية تكون مدفوعة الأجر، كذلك نصت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر.

وأجاز قانون العمل في مادته 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وزير العمل، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وعلى الرغم ان مجلس الوزراء لم يصدر قرار رسميا بعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لكن طبقا لما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية من جدول الإجازات فإن عدد أيام إجازة عيد الأضحى هي كما سردنا سابقا.

اقرأ أيضاً 

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والإجازات المتبقية في 2024

الرسمية الصفحة لرئاسة الجمهورية مواعيد عطلات شهر يونيو ٢٠٢٤ مواعيد عطلات شهر يونيو ٢٠٢٤ أجندة العطلات الرسمية لعام 2024 عدد أيام إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر

مواد متعلقة

حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين