يتخللها عيد الأضحى.. مواعيد عطلات شهر يونيو 2024

مواعيد عطلات شهر يونيو 2024، من المواضيع التى يتزايد. معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مواعيد عطلات شهر يونيو 2024

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أجندة الإجازات الرسمية 2024 ومن ضمن ذلك نشرت الصفحة مواعيد عطلات شهر يونيو للعام الحالي 2024.

وأكدت أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، والمعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن جميع العاملين في الدولة سيحصلون خلال شهر يونيو المقبل، على أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، والتي تصل إلى 9 أيام متصلة حيث تأتي إجازات عيد الأضحى ضمن العطلات الرسمية لشهر يونيو مما يجعله أكثر شهور السنة تميزا بالنسبة لعدد الإجازات.

أجندة العطلات الرسمية لعام 2024

-الجمعة 14 يونيو (عطلة أسبوعية).

-السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية).

-الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

-الإثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

-الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

-الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

-الخميس 20 يونيو (العديد من المصادر أكدت أن هناك اتجاه أن يمنحه مجلس الوزارء إجازة بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية).

-الجمعة 21 يونيو (عطلة أسبوعية).

-السبت 22 يونيو (عطلة أسبوعية).

عدد أيام إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر

حتى كتابة الخبر لم يصدر بيان من مجلس الوزراء عن عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك 2024 لكنه وطبقا لقانون العمل فإن هذه الإجازات هي إجازات مدفوعة الأجر حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية الرسمية تكون مدفوعة الأجر، كذلك نصت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر.

وأجاز قانون العمل في مادته 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وزير العمل، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وعلى الرغم ان مجلس الوزراء لم يصدر قرار رسميا بعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لكن طبقا لما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية من جدول الإجازات فإن عدد أيام إجازة عيد الأضحى هي كما سردنا سابقا.