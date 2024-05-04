السبت 04 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم حيث يتطلع المصريون لقضاء أوقاتهم في أيام العطلات الرسمية في أجواء رائعة وحالة الطقس المميزة وهو مايدفعهم للإطلاع على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس من يوم الأحد 5 مايو إلى الجمعة 10 من ذات الشهر الجاري طقسا مائلًا للحرارة نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع درجات حرارة معتدلة على السواحل الشمالية، بينما يمكن أن يكون الطقس حارًا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلا وفي الصباح الباكر، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع درجات حرارة معتدلة على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس غدا الأحد 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية بتغيرات جوية قد تؤثر حالة الطقس غدا الأحد على عدة مناطق في مصر حيث تحذر الأرصاد من اضطرابات في حالة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 إلى 60 كم/ساعة، مع ارتفاع ملحوظ في الأمواج يصل إلى مترين. 

كما توقعت أيضا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى الصحراء الغربية التي قد تشهد هطولًا على فترات متقطعة.

ويتوقع أيضا نشاطا كبيرا في الرياح، حيث قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، بالإضافة إلى المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كما توقعت الأرصاد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة سقوط هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية يوم الإثنين المقبل على فترات متقطعة كما من المتوقع المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أما من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة 10 مايو، فمن المتوقع استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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