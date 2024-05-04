السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 4-5-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم السبت 4-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية مع أيام شهور فصل الربيع والذي يحظى بتغييرات مناخية للوصول إلى مناخ فصل الصيف.


أخبار حالة الطقس اليوم السبت 4-5-2024

يقدم الدستور نشرة حالة الطقس اليوم السبت 4-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية حيث يسود طقس حار خلال الساعات المقبلة طوال فترة النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للبرودة في ساعات الليل خاصة المتأخرة منها.

 

وأشارت توقعات الهيئة القومية للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط في حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

 

أوضحت الأرصاد وجود شبورة مائية خلال فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة ارتفاع درجات الحرارة

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حالة الطقس اليوم الاثنين مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 4-5-2024

أكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر إلى مترين وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

و تبلغ سرعة الرياح نحو 15 كيلو متر/ ساعة ونسبة الرطوبة 48% دون وجود فرصة لسقوط الأمطار.

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الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

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الأرصاد: استقرار الطقس الأيام المقبلة.. العظمى بالقاهرة غدًا 32

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

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توقعات الأرصاد الجوية لمدة أسبوعين 

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الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

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