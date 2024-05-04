بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد برئاسة الأنبا بضابا

نقدم لكم بثًا مباشرا لقداس عيد القيامة المجيد والذي يترأسه الأنبا بضابا اسقف نجع حمادي بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

وشاركه في إتمام صلوات قداس العيد كهنة وشمامسة الكنيسة، وتحتفل الكنائس المسيحية اليوم بقداس عيد القيامة المجيد وفقًا للتقويم الشرقي وذلك بعد صوم استمر لمده ٥٥ يومًا.

أسباب تغير موعد الاحتفال بالعيد

أما مرقس ميلاد الباحث الكنسي، قال في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن الاختلاف فى تحديد موعد عيد القيامة بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية فهو قديم جدا حيث من المعروف تاريخيا إن السيد المسيح قد صلب فعلا يوم 14 أبريل وبذلك تكون قيامته يوم 16 أبريل فكان المسيحيون فى آسيا الصغرى وكيليكيا وبين النهرين وسوريا فى القرن الثانى الميلادى يحتفلون فى تلك الايام بغض النظر عن مجىء عيد القيامة يوم الاحد أو غيره أما المسيحيون فى بلاد اليونان ومصر والبنطس وفلسطين وبلاد العرب فلم يحتفلوا فى تلك الايام استنادا على تسليم رسولى من القديسين بطرس وبولس واستمر هذا الخلاف فترة الى ان عقد مجمع مكانى بجزيرة بنى عمر وتقرر بناء على التسليم الرسولى منذ القدم أن يكون الاحتفال يوم الاحد بعد عيد الفصح اليهودى.

وتابع: لكنيسة الاسكندرية دور هام فى حسم ذلك الخلاف ففى عهد البابا ديمتريوس الكرام تم اعداد حساب يسمى الحساب الابقطى وبناء على هذا الحساب يتم تحديد يوم الفصح اليهودى ويكون عيد القيامة الاحد التالى له

وأوضح: فى القرن الرابع الميلادى واثناء انعقاد مجمع نيقية المسكونى ( العالمى ) الذى حضره 318 اسقف من كافة انحاء العالم كان من ضمن قرارات المجمع ان يكون الاحتفال كمان تقرر سابقا وهو ان العيد يقع فى الاحد التالى بعد الفصح اليهودى اى بعد الاعتدال الربيعى وبما ان ذلك الامر يتطلب معرفة وتدقيقات فلكية فقرر المجمع المسكونى أن يكون ذلك الامر من اختصاص كنيسة الاسكندرية لما عُرف عن المصريين من القدم بالبراعة فى العلوم الفلكية فكان بطريرك الاسكندرية يرسل رسالة كل عام لكل كنائس العالم يعلمهم فيها بموعد عيد القيامة وموعد بدء الصوم وقد عرفت تلك الرسائل باسم الرسائل الفصحية

وتابع: فى القرن السادس عشر قام البابا اغريغوريوس بابا روما بعمل تعديل فى التقويم بما عرف باسم التعديل الاغريغورى نسبة له بان حذف 10 ايام من شهر اكتوبر سنة 1582 م وقد استحدث قاعدة جديدة فى حساب يوم عيد القيامة وهى ان يكون يوم الاحتفال يوم الاحد الذى يلى البدر ويلى الاعتدال الربيعى وبهذه القاعدة قد ياتى عيد القيامة قبل عيد الفصح اليهودى أو يوم الفصح نفسه ومن هنا اتى الخلاف بين كنيسة الشرق والغرب فى الاحتفال فهو خلاف تاريخى فلكى وليس اختلاف عقيدى.