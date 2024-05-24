كم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك، حيث يُعتبر عيد الأضحى المبارك من الأعياد الهامة لدى المسلمين في العالم العربي والإسلامي.

كم باقي على عيد الأضحى 2024



ونوضح في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن موعد عيد الأضحى المبارك وكم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك خاصة أنه اقترب بشكل كبير فنحن اليوم فيه الرابع والعشريين من شهر مايو لعام ٢٠٢٤.

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، يُتوقع أن يظهر هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 ذو القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024.

وبالنسبة لموعد وقفة عرفات 2024، فقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنها ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

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موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

وتستمر إجازة عيد الأضحى لعام 2024 لمدة تقارب 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الطلاب والعمال، وتعتبر تلك الإجازة مدفوعة الأجر، من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات، بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445 هجريا من خلال دار الإفتاء المصرية، وفيما يلي التواريخ الفلكية لمواعيد العيد ووقفة عرفات لعام 2024:

بداية شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يصادف يوم الإثنين 7 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفات لعام 2024 يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، وهو التاريخ الفلكي للوقفة في مصر.

أما موعد عيد الأضحى لعام 2024 فسيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، وفقًا للتقويم الفلكي في مصر.

كم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحي المبارك؟

وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحي المبارك تبلغ نحو، ٢٢ يوم فقط لا غير، ومن المفترض أن الإجازة سوف تبلغ نحو ٩ أيام وبداخلها عيد الأضحي المبارك، وبذلك تكون من اطوال الاجازات خلال العام.